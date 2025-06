Une proposition élégante” : Ici Même devient un label de Petit à Petit

En début d'année 2024, la maison d'édition Ici Même, qui venait alors de fêter une décennie d'existence, se trouvait dans une position délicate. Sa fondatrice et éditrice, Bérengère Orieux, en appelait à la mobilisation des lecteurs et lectrices pour faire perdurer les activités de la structure.

« Les premières difficultés sont arrivées au moment du Covid. Je réalise 90 % de mon chiffre d'affaires en librairie, et le reste en salons. D'un coup, il n'y avait plus rien, plus d'afflux de trésorerie. Notre diffuseur nous a aussi incités à ralentir les parutions, pour éviter l'embouteillage à la réouverture. Le coup de frein a été un peu trop sévère, et cela a été le début de l'engrenage », nous racontait-elle alors.

Un titre de la maison Ici Même et des ouvrages publiés par Petit à Petit (Ici Même/Petit à Petit)

Le soutien des amateurs de bandes dessinées et de livres illustrés aura été déterminant, tout comme celui de collègues, à l'instar de la maison d'édition Rouquemoute, nantaise également. « Olivier Petit [fondateur de la maison Petit à Petit, NdR] a été extrêmement solidaire quand il avait eu vent de mon appel à soutien de l'année dernière », se souvient Bérengère Orieux au téléphone.

« Voyant que la situation pour moi ne se décantait pas vraiment, il m’a rapidement proposé une collaboration, car il était intéressé par le catalogue d'Ici Même et le travail que je fais autour depuis 12 ans. » D'après elle, les productions des deux structures sont « complémentaires, elles s'adressent à des publics qui ne sont pas forcément distincts, mais qui ne se croisent pas toujours non plus. Cela nous permet de nous faire découvrir de nouvelles options mutuellement. »

Un retour inespéré

« C'est un bel élan de la part d’Olivier Petit de ne pas avoir envie de voir une maison comme la mienne s’arrêter », estime Bérengère Orieux. « J’ai pris le temps d’y réfléchir, il m'a semblé qu'il s'agissait d'une proposition élégante dans la forme qu’elle prenait. »

En effet, l'éditrice d'Ici Même poursuivra son travail de manière inchangée pour animer le nouveau label, y compris les choix des papiers et des formats des publications, « à la différence que je ne suis plus toute seule, grâce à l'équipe de Petit à Petit en soutien ». Pour la communication, les relations libraires, la logistique liée aux festivals ou aux déplacements des auteurs, cette aide sera évidemment la bienvenue, même si Bérengère Orieux restera très impliquée sur ces sujets.

Du côté des auteurs comme des lecteurs, aucun changement n'est à signaler. À l'inverse, pour la diffusion-distribution, le catalogue Ici Même quitte Makassar pour rejoindre le groupe Hachette, via La Diff, LDS et Hachette Distribution. Le rythme de parution s'approchera de celui « qui était le mien il y a quelques années, soit une dizaine de titres par an », indique l'éditrice. « Nous voulons garder une production maîtrisée avec des tirages raisonnables, à l’équilibre. »

Les quatre nouveautés de juin du label Ici Même (Crédits Ici Même/Petit à Petit)

« Je n’aurais eu ni les moyens techniques ni l'énergie pour poursuivre les activités de la maison, les deux dernières années ont été très difficiles, avec une présence en librairies chaotique », reconnaît Bérengère Orieux. Après plus d'un an de mise à l'arrêt forcée, le catalogue d'Ici Même se remet en branle, avec quatre nouveautés en librairie dès la semaine prochaine.

À partir du 18 juin seront ainsi à découvrir Dynamite Diva — Rumeur mécanique, de Jasper Jubenvill ; La Friche, de Dave Lapp ; une nouvelle édition de Goiter, de Josh Pettinger, et une œuvre inédite de ce même auteur, Tedward.

Photographie : Quelques titres des éditions Ici Même (Ici Même/Petit à Petit)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com