Luc Dagognet, lauréat du Prix de l'Instant 2025 pour son roman Scarborough

Créé par Sandrine Babu et Guillaume Perilhou, le Prix de l'Instant récompense des œuvres littéraires méconnues. La sélection commence par huit romans francophones publiés entre août et février, réduite ensuite à quatre finalistes. Le lauréat est désigné à parts égales par le vote du jury et celui du public, incluant les clients de la librairie et les abonnés sur les réseaux sociaux.

Publié le 9 janvier 2025, Scarborough est le deuxième roman de Luc Dagognet, après Fraternité. L’œuvre est décrite comme un récit aux « virages multiples, de hasards messagers, de rencontres qui sauvent », offrant « la promesse d’une vie secrète plus ample, derrière l’apparente monotonie ».

Fondées en 2015 par Olivier Desmettre, les éditions Do sont basées à Bordeaux. Elles se consacrent à la publication de voix nouvelles, souvent issues de différentes langues, avec une attention particulière aux formes courtes. La maison d'édition met l'accent sur la qualité de la traduction, la typographie, la mise en page et le graphisme.

En 2024, le Prix de l'Instant avait été attribué à Adeline Fleury pour son roman Le Ciel en sa fureur, publié aux éditions de l’Observatoire. Ce roman, mêlant mystère et légendes rurales, a été salué pour son atmosphère envoûtante.

Gloire au vainqueur

Scarborough est un récit labyrinthique explore les obsessions d’un professeur d’anglais, hanté par une mélodie entêtante et des coïncidences troublantes. Le narrateur, un professeur d’anglais, voit sa vie bouleversée après avoir entendu un enregistrement de la chanson Scarborough Fair de Simon & Garfunkel.

Cette mélodie, entendue pour la première fois dans son adolescence, devient une obsession, le poussant à rechercher ses origines et à explorer des événements mystérieux liés à une plaque d’égout menant vers une destination inconnue.

Parallèlement, il hérite d’un vieux livre de nouvelles de sa grand-tante, dont l’une des histoires raconte la disparition d’adolescents après avoir marché sur une plaque de fonte. La fiction semble contaminer sa réalité, brouillant les frontières entre le réel et l’imaginaire.

Comme un flou sur la réalité

L’ouvrage explore l’étrange dans le quotidien. Le roman joue avec les coïncidences, les signes et les obsessions, créant une atmosphère où le lecteur est invité à se perdre. La ville de Scarborough, en Angleterre, devient le point de convergence de ces mystères, un lieu où le narrateur espère trouver des réponses. Le style de Dagognet, mêlant humour, poésie et réflexions sur la réalité, offre une lecture captivante et déstabilisante.

Avec Scarborough, Luc Dagognet s'inscrit dans la lignée des auteurs révélés par le Prix de l'Instant, mettant en lumière des œuvres littéraires de qualité souvent passées inaperçues.

