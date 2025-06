Le mécénat de la plus grande bibliothèque d’histoire de l’art fête ses 100 ans

Créée en 1925 dans le prolongement du don de la bibliothèque de Jacques Doucet à l’Université de Paris, la SABAA est reconnue d’utilité publique dès 1927. Elle a pour mission de prolonger l’œuvre de son fondateur, en rendant les collections aussi utiles que possible aux chercheurs et passionnés d’histoire de l’art du monde entier. Autour de Doucet, un cercle influent de mécènes s’est constitué : collectionneurs, historiens de l’art, banquiers et figures politiques comme Raymond Poincaré ou Moïse de Camondo.

Dès ses débuts, la SABAA contribue à des acquisitions majeures, à l’instar des cahiers et correspondances d’Eugène Delacroix, des planches d’oiseaux attribuées à Oudry, ou plus récemment, en 2023, d’épreuves de Mary Cassatt. Elle a également soutenu la publication scientifique, notamment le Répertoire d’art et d’archéologie jusqu’en 1972, et l’entretien des fonds, à travers des campagnes de restauration ou de numérisation.

Mary Cassatt (1944-1926), L’enfant aux pieds nus, [1896-1898], Acquis grâce au mécénat de la SABAA

Le rôle de figures comme Jeanne Doucet, épouse du fondateur, Léonard Gianadda, mécène de longue date, ou Daniel Morane, spécialiste de l’estampe et secrétaire général de la SABAA pendant deux décennies, a renforcé cette action dans la durée.

En 1992, une exposition organisée à la Fondation Gianadda en Suisse, De Goya à Matisse, a permis de valoriser les estampes issues de la collection Doucet.

Crédits photo : Prosper Alphonse Issac (1858-1924), Schevening, Pays-Bas, [1912] / SABAA

