Les Éditions du Boréal refont la vitrine de leurs poches

L’objectif est de moderniser l’apparence de cette collection emblématique tout en renforçant sa lisibilité et son accessibilité. Créée en 1984 avec Maria Chapdelaine de Louis Hémon, « Boréal compact » s’est imposée comme l’une des plus importantes collections de semi-poche au Québec. Elle rassemble aujourd’hui plus de 360 titres, couvrant un vaste pan de la littérature québécoise et canadienne, des écrits de la Nouvelle-France aux œuvres contemporaines.

La nouvelle maquette, annoncée comme épurée et originale, accompagnera la parution de quatre livres le 5 août 2025 : l’essai Montcalm, général américain de l’historien Dave Noël, et trois romans — Rang de la Croix de Katia Gagnon, Les Crépuscules de la Yellowstone de Louis Hamelin, et Daddy Issues d’Elizabeth Lemay.

Tous ces titres, déjà publiés auparavant, entreront pour la première fois dans la collection. Les ouvrages antérieurs du catalogue « Boréal compact » adopteront également ce nouveau visuel au fil de leurs réimpressions.

Crédits illustration : Les Éditions du Boréal

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com