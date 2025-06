Les Chevaux de feu, adaptation d'un texte de l'Ukrainien Mykhaïlo Kotsioubynsky

Restauré en version 4K, Les Chevaux de feu se (re)présente ainsi dans les salles de cinéma dans une version inédite, assurée par les équipes du World Cinema Project. L'occasion idéale de découvrir ce classique du cinéma ukrainien, qui a considérablement marqué son époque.

En s'appuyant sur le texte de Mykhaïlo Kotsioubynsky, la nouvelle Les Ombres des ancêtres oubliés, Sergueï Paradjanov et son coscénariste Ivan Tchendeï proposent une relecture de Roméo et Juliette, tournée en langue houtsoule, et non en russe comme l’exigeaient alors les autorités soviétiques.

Esthétiquement, Les Chevaux de feu se permet par ailleurs de mêler ethnographie, poésie et métaphysique, en totale rupture avec la tradition réaliste qui prévalait à l'époque. Véritable pionnier, Paradjanov suscitera l'admiration d'autres réalisateurs chevronnés, dont Jean-Luc Godard et Francis Ford Coppola.

Le texte de Mykhaïlo Kotsioubynsky est disponible aux éditions Noir Sur Blanc, dans une traduction de Jean-Claude Marcadé.

