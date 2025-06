Culture de la minceur : l’invisible asservissement

Quoi de neuf au pays où « la grande aventure du comptage des calories » est tellement ancrée dans nos têtes qu’elle se joue presque à notre insu ? En ce XXIe siècle où il est proposé aux femmes d’être « la meilleure version d’elles-mêmes », chacune pense pouvoir fixer librement ses mensurations idéales : n’est-ce d’ailleurs pas l’ambition du mouvement body positive, qui promet l’acceptation du corps et de formes soi-disant généreuses « taillées en 8 [en sablier] » ? Ou encore celle de la mode du healthy lifestyle et autre clean eating qui nous assure en plus, grâce à une « vie saine », la pleine forme pétaradante– et sans gras ?

Que nenni ! Toutes ces méthodes sont des leurres, ainsi que le démontre Juliette Lenrouilly : d’une façon ou d’une autre, elles font en réalité la promotion de la chirurgie esthétique et de la consommation de substances ou de médicaments dont l’usage est plus ou moins détourné. Quant aux innombrables modules vantant telle ou telle activité physique conforme à l’indétrônable vénération pour la taille 36 –

Ah ! cette dictature de la rentabilité qui instaure la « standardisation » de notre tour de taille pour que la « production de masse » des vêtements génère du profit ! –, là encore c’est un business juteux qui sournoisement renforce l’asservissement dont les femmes continuent d’être l’objet : « Avant, je devais m’affamer. Maintenant, je dois m’affamer et faire de l’exercice », note l’une d’entre elles.

Sur le fond, avec ou sans buzz généré par les gourous-influenceurs, nous n’avons pas bougé d’un pouce : il s’agit toujours, et depuis des lustres, de « juger les corps des femmes ». Le lavage de cerveau – par le rabâchage du mantra, Tu ne grossiras point – commence très tôt. « Le jour de mes 8 ans, en soufflant mes bougies, j’ai fait le vœu de maigrir », témoigne une interviewée.

Famille, amis, à chacun sa petite pique : « Tu vas manger tout ça ? » lance-t-on à l’enfant fille ; « tu es grosse » ; « tes jambes sont des poteaux » – et donc « personne ne voudr[a] de [t]oi ». En son temps, l’ère des corsets causa bien des mortes, les femmes ayant à subir une pression de 40 kilos sur la cage thoracique ; celle des gaines ne fut guère plus agréable [sic], avec l’objectif de « réduire [les] hanches d’un à trois pouces ». Et maintenant ? Eh bien ! le corset et la gaine sont devenus invisibles : « La taille fine, il faudra l’atteindre toute seule ! »

Car contrairement aux idées reçues, l’injonction à la minceur a gagné en puissance. Elle rayonne désormais mondialement, même dans les pays où les rondeurs des femmes étaient naguère encouragées, car synonymes de fécondité. Le Japon, qui pourtant vénère les hommes obèses, célèbre les femmes en net sous poids. Et ne parlons pas des idéaux de beauté féminine en Corée du Sud – les « idols » ultra minces aux « jambes interminables » dont le corps est celui d’une poupée Barbie !

Le livre de Juliette Lenrouilly, très documenté et rédigé avec une plume alerte qui ne manque ni d’humour ni d’autodérision, dresse un panorama complet de la perception et de la situation du poids des femmes, témoignages à la clé. Tous les aspects y sont minutieusement répertoriés : les régimes (dits « rééquilibrages alimentaires ») et leurs conséquences (anorexie et boulimie, mais pas seulement), le diktat des créateurs de mode, les nouvelles opérations « tendance » et leurs dangers, la folie de l’Ozempic, etc.

Mais l’originalité de l’ouvrage, outre l’intérêt du recensement précité, est de démontrer à quel point maintenir les femmes dans une inquiétude et un souci constants vis-à-vis de leur poids est une manière insidieuse de les conserver sous la domination des hommes. D’abord, il est clairement établi que la hantise des kilos en trop n’est pas l’apanage de celles sujettes aux troubles du comportement alimentaire : « Je ne suis pas malade », écrit la journaliste dans son Avant-propos. « Pas boulimique, pas anorexique. […] Non, je me contente d’être maladivement obsédée par mon corps et mon poids, sans que personne s’en rende compte, et parfois même à mon insu. »

Les femmes sont sans cesse « en lutte » contre leur propre corps. Certaines n’ont jamais fait de régime à proprement parler, mais sont dans une surveillance permanente. Les critères à respecter sont dictés par les hommes – et malheur à celles qui osent y déroger : qu’une star se « laisse aller » à s’émanciper de la sacro-sainte taille 36 (« ventre plat, cellulite-free, longs bras fins ») et le châtiment tombe : « C’est pire que le 11-Septembre », commente un Internaute – ce qui en dit long sur la forme de terrorisme que ces hommes exercent, lesquels ont bien sûr le droit d’être flasques et bedonnants !

Tout au long de leur vie, les femmes ne sont pas autorisées à changer de poids : elles doivent remplir leur rôle de mère sans ressembler à une mère – « se conformer à la silhouette d’une fille à peine majeure », quel que soit leur âge. Sur quoi se base cette injonction ? Il traîne encore dans les esprits que « le corps féminin est fondamentalement imparfait », nous explique Juliette Lenrouilly : « là où l’homme pouvait exister pleinement tel qu’il était, la femme devait s’ajuster, se remodeler, se contenir ».

Mais surtout, il ressort de tout cela que pendant que les femmes sont obsédées par leur poids, les hommes gardent le pouvoir. « Leur argent y passe, leur temps y passe, leur attention y passe », poursuit la journaliste. Elles sont détournées de leurs vraies ambitions. Une situation qui accentue « les inégalités de genre » : « En érigeant la minceur en norme universelle, la société contemporaine a engendré une nouvelle forme d’asservissement. »

Les femmes sont sans cesse dans le sacrifice, l’effort à produire pour rester mince et correspondre aux idéaux masculins qui n’ont rien à voir avec les impératifs médicaux régissant l’obésité dite morbide. Elles subissent une « pression constante » : « Celle de ne pas décevoir » et de peser moins qu’un homme.

Last but not least, promulguer la minceur au statut de culte encourage le maintien d’une forme d’ignorance et de vacuité. Une nutritionniste citée dans le livre raconte qu’une de ses patientes, à qui elle faisait remarquer que le thème du régime était au centre de tous ses échanges amicaux, s’est exclamée : « Mais si on ne parle plus de ça, de quoi on va parler ? »

Eh bien ! justement, après avoir lu l’enquête de Juliette Lenrouilly, chaque femme saura quoi faire de tout ce temps précieusement gagné à ne plus être formatée pour plaire, mais à décider ce qu’elle désire vraiment être.

Qui commence ?

Par Martine Roffinella

