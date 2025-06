Fête des Pères : 5 livres qui racontent des papas inoubliables

En cette veille de célébration des papas, pourquoi ne pas offrir une lecture qui parle d’eux, à travers des figures parfois héroïques, parfois cabossées, mais au coeur de récits qui frappent l'imaginaire ? La littérature regorge de pères — qu'ils se montrent aimants, maladroits, courageux ou silencieux. Voici une sélection de cinq romans où la paternité s’incarne avec puissance, dans toute sa complexité et son humanité.

1. La Route — Cormac McCarthy

Un amour paternel au cœur de l’apocalypse (trad. François Hirsch)

Dans ce chef-d’œuvre crépusculaire, un père et son jeune fils marchent à travers un monde dévasté, sans nom ni espoir apparent. Mais si tout s’est effondré autour d’eux, leur lien reste indéfectible, fragile rempart contre la barbarie. McCarthy signe ici l’un des plus beaux portraits de père de la littérature contemporaine : un homme qui avance, coûte que coûte, pour préserver une étincelle d’humanité chez son enfant. Poignant et universel.

2. Journal d’un corps — Daniel Pennac

Un père pudique, drôle et terriblement humain

À travers les carnets intimes tenus de l’âge de 12 à 87 ans, le narrateur de ce roman singulier consigne l’évolution de son rapport au corps. En filigrane, on y lit la naissance d’un père, ses doutes, ses maladresses, ses victoires minuscules mais si justes. Pennac mêle humour, finesse et tendresse pour célébrer ces hommes qui deviennent pères sans mode d’emploi, mais avec sincérité.

3. Le Premier Homme — Albert Camus

Quand la figure paternelle devient mythe

Camus n’a pas connu son père, mort à la guerre alors qu’il n’avait qu’un an. Ce roman inachevé, d’une beauté brute, est une quête : celle d’un fils en recherche d’un père absent, entre Algérie natale, souvenirs maternels et silences familiaux. Mais c’est aussi une manière de dire l’héritage invisible, les racines, la construction de soi à travers ce qui nous a manqué. Un texte bouleversant d’introspection.

4. Il a jamais tué personne, mon papa — Jean-Louis Fournier

Papa râleur, papa tendre, papa vrai

Voici un portrait touchant et parfois ironique du père de l'auteur, médecin de province au comportement atypique. À travers de courtes anecdotes, l'auteur évoque les souvenirs de son enfance marquée par l'alcoolisme de son père, ses absences, mais aussi ses moments de tendresse. Le récit, empreint d'humour noir et de mélancolie, offre une réflexion sincère sur la complexité des relations père-fils et sur la manière dont l'enfance façonne notre perception des figures parentales.

5. Mon père — Grégoire Delacourt

Quand les rôles s’inversent

Dans ce roman pudique et sensible, Delacourt imagine un homme qui, confronté à l’agression de sa fille, tente de retrouver un sens à sa paternité. Le récit n’est ni violent ni frontal, mais profondément humain, explorant ce que signifie “être un père” quand on ne peut plus protéger. Entre culpabilité, amour inconditionnel et impuissance, le roman interroge les fondations de la figure paternelle à l’ère contemporaine.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com