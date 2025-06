Justes, Révolution, secrets de cour : le roman historique s’expose à Levallois

Le Salon du Roman Historique de Levallois tiendra sa 14e édition les 5 et 6 juillet 2025, dans le parc de la Planchette. Organisé par la Ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), avec le soutien d'institutions publiques et de nombreux partenaires privés, l’événement convie plus de cent auteurs, propose trente rencontres pour tous les publics, et met à l’honneur la fiction historique sous toutes ses formes. Camille Pascal, historien et romancier primé, en est le président cette année.