Prix Pierre Daix 2025 : une nouvelle bourse et 7 finalistes

Créés par la librairie L’Ange Bleu, les prix Takavoir, Mangawa, Bulles de Cristal, Comiks, Chimère et Real visent à faire découvrir aux jeunes lecteurs des ouvrages exigeants – de la littérature jeunesse aux mangas, BD, comics, fictions réalistes ou imaginaires. Sélectionnés par la libraire Caroline Faye, les titres en lice donnent lieu à des votes, des animations, des concours (dessin, critique, vidéo) et à des partenariats entre écoles, bibliothèques et médiathèques, en France comme à l’étranger.