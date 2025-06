The Lost Bus, l'adaptation d'un livre de Lizzie Johnson

Prochainement diffusé sur Apple TV+, le film The Lost Bus raconte l'exploit d'un chauffeur de bus, en 2018, qui parvient à assurer la sécurité de ses passagers, de jeunes écoliers et leur institutrice, alors qu'un gigantesque incendie fait rage en Californie.

Le scénario du film, écrit par Paul Greengrass et Brad Ingelsby, s'inspire directement d'un livre de la journaliste Lizzie Johnson, intitulé Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire (inédit en français), qui évoquait cette histoire vraie.

Pour l'instant, le film n'a pas de date de diffusion en France, sur la plateforme Apple TV+.

