Traduire Kafka : Maïa Hruska reçoit le Prix Billetdoux 2025

Créé pour récompenser chaque année un ouvrage littéraire en français portant sur les mondes de la littérature, du cinéma, de la radio, de la photographie ou de la télévision, le Prix François Billetdoux a distingué cette année Maïa Hruska pour Dix versions de Kafka. Ce texte, paru en 2024 chez Grasset, propose une approche à la fois érudite et vivante de la réception de Kafka à travers les premières traductions de son œuvre.

L’essai met en lumière dix figures traductrices – connues ou anonymes, de Borges à Vialatte en passant par Celan et Milena Jesenská – chacune incarnant une manière singulière de faire passer Kafka d’une langue à l’autre. Ce travail met en perspective les enjeux littéraires, politiques et intimes de la traduction, en questionnant ce que devient une œuvre lorsqu’elle circule dans d'autres idiomes, et ce que révèle ce passage d’un rapport entre deux voix, deux cultures, deux mondes.

Née en 1991 dans une famille franco-tchèque et élevée en Allemagne, Maïa Hruska vit aujourd’hui à Londres, où elle travaille pour la maison d’édition Wylie. Dix versions de Kafka est son premier essai.

Le prix, doté de 5000 €, est attribué par un jury composé notamment d’Ivan Jablonka, Pascal Ory, Lucile Bordes ou encore Michèle Kahn, fondatrice du prix et membre de la commission de l’écrit de la Scam. Il récompense un livre publié entre le 1er mars de l’année précédente et le 28 février de l’année en cours, à la suite d’un appel à candidatures adressé aux maisons d’édition.

L'année dernière, le lauréat était Gilles Sebhan, pour Bacon, juillet 1964 (Éditions du Rouergue).

