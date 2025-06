Robert Eggers adapte Un chant de Noël de Dickens pour le cinéma

L’auteur la considérait comme étant son œuvre la plus parfaite. Publié pour la première fois en 1843, Un chant de Noël compte parmi les premiers contes de Charles Dickens. Ce dernier connut un succès fulgurant, et ce, dès sa parution.

L’histoire d’Ebenezer Scrooge, vieil homme acariâtre, avare et ennemi juré des festivités de Noël, est rapidement devenue un classique du genre. Portée par une morale de rédemption et une touche de fantastique, elle s’inscrit parfaitement dans l’esprit des fêtes de fin d’année : le personnage principal reçoit la visite du fantôme de son ancien associé, Marley, suivi de trois esprits représentant les Noëls passés, présents et futurs.

Transformé par ces visions, Ebenezer Scrooge finit par changer du tout au tout. Il retrouve finalement sa générosité, et plus largement sa chaleur humaine. Depuis, cette fable de rédemption, devenue universelle, a été adaptée à de multiples reprises au cinéma et à la télévision — au point que sa conclusion n’a plus grand-chose de secret pour personne.

On se souvient par exemple du Noël de Mickey (1983), avec Picsou dans le rôle de Scrooge, Christmas Carol (1984) réalisé par Pierre Boutron avec Michel Bouquet, ou encore Le Drôle de Noël de Scrooge (2009), une autre production Disney réalisée par Robert Zemeckis, avec Jim Carrey. À cette longue liste s’est récemment ajoutée une nouvelle adaptation, en 2019, signée par la BBC, avec un scénario confié à Steven Knight, à l’origine des séries Peaky Blinders et Taboo.

Willem Dafoe pressenti pour le rôle ?

Et Robert Eggers compte bien ajouter sa pierre à l’édifice. Selon Deadline, qui a révélé l’information le 11 juin, le cinéaste écrira et réalisera une nouvelle adaptation d’Un chant de Noël. Si, pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée, on peut toutefois supposer qu'elle sera rendue publique lors des fêtes de fin d'année.

Pour ce qui est du casting, le réalisateur privilégierait son acteur fétiche, Willem Dafoe, pour le rôle principal. Le réalisateur et producteur américain Chris Columbus devrait également participer à la production, aux côtés de sa fille, Elenor Columbus.

Avant Dickens, Dracula

Robert Eggers s’est déjà essayé à la relecture de mythes et histoires littéraires. Sa dernière en date, Nosferatu, n’est autre qu’une adaptation moderne de Dracula, de Bram Stoker. Aux États-Unis, elle a attiré quelque 143.829.755 personnes en salles, selon Allociné. En France, elle a cumulé 3.034.216 entrées au box-office.

En début d'année 2025, un autre projet de Robert Eggers a été annoncé, Werwulf, centré autour de la figure du loup-garou, dont le scénario doit être coécrit avec l'écrivain islandais Sjón.

Crédits image : Robert Eggers en 2015, par PunkToad CC BY 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com