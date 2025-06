Écrire la mer : Tesson et Ono-dit-Bio embarquent avec Claire Chazal

Dans Mer intérieure (Éditions de l’Observatoire), Christophe Ono-dit-Bio livre un récit personnel et érudit autour de sa relation intime à la mer. Né au Havre, plongeur expérimenté et lecteur fervent des mythes grecs, l’auteur s’aventure dans une méditation littéraire sur l’élément liquide, « amour primordial » qui recouvre une large part de notre planète. Son ouvrage se déploie comme un itinéraire libre, entre souvenirs de plongée, évocations mythologiques et considérations écologiques.

Sylvain Tesson, davantage associé aux montagnes et aux forêts, se tourne ici vers l’océan dans Les piliers de la mer (Albin Michel), en prenant pour point de départ les « stacks », ces colonnes rocheuses dressées au large, vestiges de falaises rongées par l’érosion. Il en fait des figures de résistance, des totems de pierre défiant les siècles. Fidèle à son lyrisme contemplatif, l’auteur prolonge dans ce livre sa fascination pour les formes de permanence au sein du chaos naturel.

À travers des écritures distinctes, l’une plus analytique, l’autre plus symbolique, les deux auteurs rendent hommage à la mer comme entité vivante, témoin du temps et de nos fragilités.

Leur double présence sur le plateau de France Télévisions participe d’un même élan : celui d’un éveil littéraire aux enjeux environnementaux, sans discours programmatique, mais par la puissance des images et la force des récits.

Crédits image : Public Sénat

