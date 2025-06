Comment créer un espace “Facile à lire” en bibliothèque ?

Ils lisent peu, parfois jamais. Si la perspective d’un roman de Tolstoï peut les effrayer, les bibliothèques proposent désormais de les accompagner dans leur découverte, ou redécouverte, de cette pratique culturelle. Et, pour mettre toutes les chances de leur côté, ces dernières peuvent désormais s’appuyer sur le nouveau guide Monter et faire vivre un espace Facile à lire en bibliothèque et ailleurs, réalisé par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et ses partenaires.

Entre les pages de ce document, les professionnels trouveront un ensemble de conseils à suivre pour permettre aux lecteurs débutants, ou en plein apprentissage de la langue française, mais également à ceux et celles qui font face à des difficultés de concentration, de mémoire, ou encore à des troubles de l’attention, de découvrir la littérature et les richesses qu’elle peut offrir.

Thierry Magnier et Weyrich plébiscités

Pour tenir cette promesse, les spécialistes conseillent de proposer une sélection d’un minimum de cinquante titres, considéré comme étant « le minimum pour permettre une diversité de genres, de thématiques et de formats », affirment-ils dans un communiqué.

Romans, poésie, bandes dessinées, théâtre, documentaires (histoire, sport…), ouvrages pratiques (cuisine, loisirs créatifs), et bien évidemment livres audio : la sélection puise dans l’édition courante, sans restriction de style, à condition d’allier accessibilité et qualité.

Il est recommandé de proposer un éventail de niveaux : des ouvrages très visuels, avec peu ou pas de texte (livres photo, d’art, livres objets…), des textes courts pour les débutants ou les apprenants en français, et des formats un peu plus denses, pensés pour des lecteurs fatigués ou en reconquête du plaisir de lire.

Et si vous ne savez pas vers quelles collections vous diriger, le guide vous conseille « Petite Poche » chez Thierry Magnier ou « La Traversée » chez Weyrich, en Belgique, qui sont toutes les deux pourvoyeuses d’ouvrages spécifiquement conçus pour et en collaboration avec un lectorat en demande de facilité.

La visibilité, c’est la clé

Un espace Facile à lire doit être repérable, accueillant et simple d’accès. Sa visibilité est presque aussi importante que celle des livres qu’il propose. Que ce soit en bibliothèque, dans un centre social ou un tiers-lieu, il doit attirer l’œil, donner envie d’approcher.

Il doit être identifié par le logo Facile à lire, avec les livres présentés de face pour faciliter le repérage. Idéalement, les professionnels peuvent le placer dans un espace de passage ou d’accueil. Mobile si possible, il doit pouvoir être déplacé, et entouré de places assises pour se transformer un coin lecture propice à la détente.

Un peu d’Histoire...

Le concept du Facile est inspirés des « easy to read squares » développés en Europe du Nord et au Canada, les premiers espaces FAL ont vu le jour en France en 2014, dans des bibliothèques bretonnes. Portée par l’organisme Bibliopass, avec l’appui de Livre et lecture en Bretagne et le soutien de la Drac, l’initiative a rapidement fait école.

En 2018, un collectif national s’est constitué pour accompagner son essor, réunissant l’Association des bibliothécaires de France (ABF), l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), la Fill et d’autres partenaires, sous l’égide du ministère de la Culture.

À LIRE – Fédération Wallonie-Bruxelles : les bibliothèques doivent faire “plus avec moins”

Le guide, réalisé par la Fill en partenariat avec l’Association des bibliothécaires de France (ABF), l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), le ministère de la Culture et Livre et lecture en Bretagne, est téléchargeable à cette adresse et consultable ci-dessous.

Crédits image : CCAC North Library, CC BY 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com