Rachida Dati, parmi les ministres les plus riches du gouvernement

Les plus hautes fonctions de l'État correspondent-elles à des revenus conséquents ? Les déclarations d'intérêts et de situations patrimoniales des membres du gouvernement de François Bayrou, publiées ce mardi 10 juin par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), révèlent des conditions très confortables.

Comme l'a calculé Chez Pol, la lettre d'information politique de Libération, le patrimoine des ministres est en moyenne 12,2 fois supérieur à celui des Français (2,6 millions € contre 215.000 €, d'après le Global Wealth Report d’Allianz de septembre 2024).

Le podium des ministres les plus riches du gouvernement réunit Marc Ferraci, chargé de l’Industrie et de l'Énergie (23 millions €), Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (21 millions €) — deux décisionnaires de la politique économique et fiscale française, donc —, avant Rachida Dati, avec un patrimoine estimé de 6 millions € environ.

Culture du chiffre...

Les précédentes déclarations de Rachida Dati, publiées en juillet 2024 par la HATVP, quelques jours après les élections législatives anticipées, avaient déjà jeté la lumière sur sa considérable fortune. En un an, celle-ci a augmenté : son compte-titre évalué à 2,6 millions € abrite désormais 2,8 millions €, auquel s'ajoutent plusieurs assurances-vie, dont la plus conséquente dépasse les 2 millions €.

À eux seuls, les comptes courants de la ministre de la Culture accumulent déjà 300.000 €. Du côté des biens immobiliers, Rachida Dati dispose d'un appartement en pleine propriété dans les Hauts-de-Seine, d'une maison individuelle en usufruit dans le département de Saône-et-Loire, mais aussi d'une maison et d'un terrain en indivision à l'étranger, ainsi que d'un appartement en indivision au Maroc.

Côté revenus, depuis sa prise de fonction au ministère de la Culture, Rachida Dati a déclaré 43.172 € perçus au cours de l'année 2024, dont 9874 € d'indemnités d'élue et 21.227 € en traitements et salaires, qui correspondent à sa rémunération en tant que locataire de la rue de Valois d'octobre à décembre de cette année. Au total, la fonction lui aura valu un salaire de 84.907 € sur 2024.

Au titre de ses droits d'auteurs — Rachida Dati a signé des ouvrages chez Plon et Grasset, notamment —, la ministre n'a rien gagné en 2024, comme en 2023. Les temps sont durs pour les écrivains.

La déclaration d'intérêts modificative de la ministre de la Culture détaille aussi « les participations financières directes dans le capital d’une société », autrement dit, les actions détenues par Rachida Dati. Notons que deux d'entre elles ont des activités dans l'édition, un champ qui entre évidemment dans le périmètre du ministère de la Culture.

La première n'est autre que LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton, détenue par le milliardaire Bernard Arnault, qui dispose de plusieurs participations : 10 % de la holding Madrigall (Gallimard), mais aussi 49 % des éditions Assouline ou encore Citadelles & Mazenod, éditeur de beaux-livres de luxe racheté en 2021. La seconde est Wolters Kluwer, société néerlandaise d'édition d'ouvrages professionnels.

Les participations de Rachida Dati au sein de ces entreprises sont modestes : 5663 € chez LVMH, soit 9 parts, et 2232 € chez Wolters Kluwer, soit 14 actions. Dans ces conditions, la HATVP a sans doute estimé que le risque de conflit d'intérêts de la ministre, sur les décisions prises, n'était pas significatif.

Les deux déclarations de la ministre de la Culture sont accessibles en fin d'article.

... et sens des affaires

Comme le relève Libération, Rachida Dati n'a pas inscrit, dans sa déclaration de situation patrimoniale, de « biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10.000 € ». Le quotidien assure pourtant que la ministre de la Culture disposerait d'une collection conséquente de montres et de bijoux.

La HATVP invite, dans son « guide du déclarant », à déclarer les biens mobiliers dont la valeur dépasse les 10.000 €, dont les « bijoux ». Après enquête, Libé identifiait 19 pièces, au moins, d'un montant supérieur à 10.000 €, pour un total de 420.000 € environ. « Nous réaffirmons que notre cliente est parfaitement en règle avec ses obligations déclaratives auprès de la HATVP », avaient assuré les avocats de Rachida Dati, interrogés sur le sujet.

Rappelons par ailleurs que la ministre de la Culture est mise en examen, depuis 2021, pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », concernant des faits qui se seraient produits quand elle était députée européenne. Élue en 2009 pour un premier mandat de cinq ans, elle fut réélue en 2014, avant de recentrer sa carrière politique sur la ville de Paris — dont elle est la maire du 7e arrondissement depuis 2008.

Pendant dix ans, donc, de 2009 à 2019, Rachida Dati siégea ainsi au sein du groupe du Parti populaire européen du Parlement européen. La période qui intéresse les enquêteurs est cependant plus réduite, entre 2010 et 2012, quand la ministre de la Culture d'aujourd'hui était membre suppléante de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie d'hier.

En l'espace de quelques mois, Dati aurait reçu 900.000 € d'honoraires, pour 900 heures de travail revendiquées par l'avocate. Celles-ci auraient été investies dans une mission d'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs s'interrogent aujourd'hui encore sur les prestations d'avocate revendiquées par Rachida Dati auprès du groupe Renault-Nissan, et soupçonnent plutôt un lobbying en faveur des intérêts du groupe. Rappelons que, si les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, le lobbying reste totalement proscrit.

Le 13 novembre 2024, le Parquet national financier a estimé, dans un réquisitoire, que les éléments étaient suffisamment solides pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati, pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ».

La balle est désormais dans le camp des juges d'instruction, qui doivent se prononcer quant au renvoi, ou non, de la ministre de la Culture devant le tribunal correctionnel. La principale intéressée, pour sa part, a qualifié ce réquisitoire d'« infamant » et de « choquant à plus d'un titre ».

Il y a quelques jours, Complément d'enquête et Le Nouvel Obs ont avancé, dans une enquête, de nouveaux éléments qui relancent les soupçons de liens entre Rachida Dati et le groupe GDF Suez, toujours lorsque la femme politique était eurodéputée européenne. Selon des documents comptables, l'actuelle ministre de la Culture aurait reçu des virements conséquents de la part du groupe gazier, qui approcheraient les 300.000 €.

Les journalistes de Complément d'enquête et du Nouvel Obs n'avaient pas réussi à obtenir de réponses de la part de Rachida Dati, ni de ses avocats. Gérard Mestrallet, le PDG de GDF Suez à l'époque, n'avait pas non plus donné suite aux sollicitations.

