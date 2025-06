Mazarine Pingeot, présidente du Prix Landerneau des lecteurs 2025

À l’occasion de sa dixième édition, les Espaces Culturels E.Leclerc ont confié la présidence du jury à Mazarine Pingeot, romancière, professeure de philosophie et essayiste, dont l’œuvre creuse depuis plus de vingt ans les relations entre vie intime, mémoire collective et engagement.

Elle succède à une lignée d’auteurs et d’autrices ayant contribué à asseoir la réputation de ce prix, qui met à l’honneur le regard des lecteurs sur les romans de la rentrée littéraire. L’écrivaine accompagnera les 200 jurés amateurs sélectionnés dans toute la France, et participera, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, aux délibérations finales prévues en octobre à Paris.

Mazarine Pingeot, nouvelle présidente

Autrice d’une dizaine de romans, parmi lesquels Le Salon de massage (Pocket) et La Dictature de la transparence (Robert Laffont), Mazarine Pingeot s’est toujours tenue à la lisière du politique et de l’intime. Agrégée de philosophie, docteure, enseignante à Sciences Po, elle construit une œuvre qui interroge autant le pouvoir des mots que la complexité des existences.

Dans son dernier livre, 11 quai Branly (Flammarion), elle revisite un épisode de sa jeunesse marqué par le secret et l’exposition publique, dans un récit où l’histoire personnelle devient collective. Cette double perspective, à la fois littéraire et sociale, fait d’elle une présidente à la hauteur des ambitions du prix : conjuguer exigence narrative et diversité des sensibilités.

Un prix au service des lecteurs

Doté de 10.000 €, le prix a été créé pour valoriser le regard du grand public sur la littérature contemporaine, le Prix Landerneau des lecteurs repose sur un principe simple : les lecteurs choisissent leur lauréate ou lauréat. Jusqu’au 30 juin, les volontaires peuvent déposer leur candidature en ligne en cliquant ici.

Les 200 jurés sélectionnés recevront en septembre une sélection de quatre romans finalistes, choisie par les libraires du réseau. Douze d’entre eux seront ensuite tirés au sort pour participer aux délibérations à Paris, suivies de la remise du prix et d’un petit-déjeuner avec l’auteur ou l’autrice primé(e).

L’année dernière, Kamel Daoud a reçu le titre de lauréat du Prix Landerneau des Lecteurs 2024 pour Houris (Gallimard), quelques semaines avant de recevoir le Prix Goncourt. Avant lui ont été distingués Thomas B. Reverdy, Clara Dupont-Monod, Lola Lafon, Sylvain Prudhomme, Serge Joncour, Alice Zeniter ou Karine Tuil.

Crédits image : Mazarine Pingeot, par Pascal Ito © Flammarion

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com