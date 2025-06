Première édition du Prix du Livre Humaniste : penser la dignité

Sélectionné par cinq librairies en France et à Londres, puis désigné par un jury citoyen de quinze lecteurs, le livre lauréat sera révélé lors d’une cérémonie publique, en présence de l’auteur, de la maison d’édition et des initiateurs du prix.

La sélection a mobilisé un réseau engagé : quatre librairies en France (situées à Paris, Marseille, Angers et Lille) et une à Londres ont présélectionné quatre titres finalistes. Ce sont ensuite quinze lecteurs tirés au sort, réunis le 13 mai dernier, qui ont tranché après des semaines de lectures et d’échanges.

La remise du prix aura lieu le lundi 16 juin à 19h, dans la salle de la Rotonde de la mairie du 16e arrondissement à Paris. La cérémonie sera animée par Cécile et Charles-Antoine Schwerer, anciens lauréats du Prix du Livre Témoignage, et sera suivie d’un cocktail.

Les auteurs finalistes sont : Alia Trabucco Zeran pour Propre (10/18), Delphine Minoui pour Badjens (Seuil), Sarah Jollien-Fardel pour La Longe (Sabine Wespieser) et Mathieu Belezi pour Emma Picard (Le Tripode).

Qu'est-ce que Muma ?

Créé en 2020 par Isabelle Vitte-Blanchard, le mouvement Muma (Mouvement humaniste, Utile, pour Mobiliser et Agir) ambitionne de promouvoir un humanisme adapté aux défis du XXIe siècle. À travers ce prix, il entend valoriser les œuvres littéraires qui réintroduisent l’altérité et la responsabilité individuelle au cœur du débat public.

Fondé dans une période de bouleversements sociétaux, Muma se veut un espace d’engagement et d’action pour celles et ceux qui refusent le fatalisme. Son ambition est claire : remettre en lumière l’humain, dans sa complexité, sa liberté et sa capacité de transformation.

À contre-courant des discours clivants, Muma appelle à un retour au discernement individuel et à une mobilisation collective, sans angélisme mais avec une volonté d’agir concrètement. Muma s’adresse à tous ceux qui souhaitent œuvrer, à leur échelle, à une société plus juste, plus lucide et plus solidaire.

Par Ewen Berton

