Un nouveau festival du polar voit le jour dans les Vosges

Il y a trente-cinq ans, les libraires du Neuf faisaient un pari audacieux : intégrer un salon du livre au sein du tout jeune Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. C’était en 1990.

Trente-cinq ans plus tard, et toujours dans le même coin des Vosges, le même esprit réapparaît sous une autre forme. Avec Polar-sur-Meurthe, la ville inaugure un nouveau rendez-vous dédié au roman policier, aux récits criminels et à leurs multiples résonances sociales.

Le fait divers, miroir de notre société ?

Le thème inaugural, les faits divers, sera exploré au travers de multiples conférences, lectures et tables rondes. Pour cette première édition, Polar-sur-Meurthe donne la parole à ceux qui racontent, enquêtent, jugent ou romancent.

Dès le samedi 14 juin, le ton est donné avec le portrait de Frédéric Pottecher, célèbre chroniqueur judiciaire originaire des Vosges, suivi d’un échange avec Francis Nachbar, procureur général honoraire, figure centrale des procès Fourniret. Le lien entre justice et médias, leur influence réciproque, y est mis à nu.

En tête d’affiche, Didier Daeninckx, figure du néo-polar français et auteur engagé, dialoguera avec Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux. Tous deux confronteront leur regard sur le rôle social du polar dans une conférence intitulée « Que dit le polar de notre société ? », animée par la journaliste Annaïg Haute.

Autres invités de marque : Patricia Delahaie, romancière et chroniqueuse, qui interviendra autour de ses romans inspirés de faits divers ; Jacques Fortier, auteur alsacien mêlant polar et histoire ; Patrick Pécherot, grand prix de littérature policière, étudiera le lien qui unit fiction noire et mémoire historique ; ou encore Pierre Hanot, romancier et musicien nourri par son expérience d’intervenant en prison.

L'entrée est libre, et le programme est accessible ci-dessous :

