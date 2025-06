Livre audio : le label “Interprétation humaine”, reconnaissance d'un art

La commission Livre audio du Syndicat national de l’édition (SNE) présente le label « Interprétation humaine » (ou IH), qu'elle souhaite apposer aux livres audios enregistrés par des comédiens et comédiennes. Les éditeurs membres de cette commission estiment en effet que l’origine de la narration devrait être systématiquement précisée pour chaque livre audio.

« Le travail de médiation et de création du comédien au service d’un ouvrage publié en livre audio est fondateur en ce qu’il rend l’ouvrage plus accessible grâce à la voix. L’éditeur du livre audio, le comédien et le studio s’accordent sur l’orientation éditoriale qui sera incarnée par l’interprétation », souligne ainsi Laure Saget, présidente de la commission Livre audio.

Ce label a été conçu avec l’association « Les Voix », qui réunit plus de 210 comédiens et comédiennes spécialisés dans le doublage et le livre audio.

« Les comédiens saluent cette décision des éditeurs qui reconnaît la lecture des œuvres comme un art en affirmant la supériorité de l’interprétation sur l’assemblage de phonèmes par des algorithmes. Ce label représente un jalon essentiel dans la préservation du sens, de l’émotion et de la cohérence des œuvres audios », se réjouit Odile Cohen, référente livre audio et membre du conseil d'administration de cette organisation.

Les premiers livres audio intégrant ce label seront publiés dans le courant du mois de juin 2025, précise le SNE dans un communiqué. Les visuels seront mis à disposition des éditeurs de livres audio, incités à les intégrer sur leurs couvertures, mais aussi au sein de leurs métadonnées.

Les voix artificielles, une réalité

Afin de constituer des catalogues d'ouvrages lus rapidement et à moindre coût, plusieurs diffuseurs de livres audio se sont tournés vers l'intelligence artificielle et la génération de voix synthétiques. Dès 2020, Google convertissait ainsi des textes du domaine public, avant de proposer l'utilisation de son outil à des éditeurs professionnels.

Chez le concurrent Apple, une technologie similaire, nommée Madison, a été suggérée à des éditeurs anglophones, pour de premiers partenariats. Les plateformes de streaming sont également très attentives à ces nouvelles technologies : Spotify accueille ainsi les contenus d’ElevenLabs, une entreprise de logiciels d’intelligence artificielle qui propose une technologie de narration vocale, depuis ce début d'année 2025.

En septembre 2024, Amazon, via sa filiale dédiée Audible, proposait pour sa part aux comédiens et comédiennes, parfois spécialistes de la lecture à voix haute, de cloner leurs voix, pour que ces dernières soient ensuite utilisées à des fins de génération de livres audio, moyennant une rémunération dont les montants n'ont pas été dévoilés.

