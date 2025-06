Du raisin, des bulles, Boule et Bill

Du 6 au 30 juin 2025, Courbevoie, autoproclamée « Capitale du Mot », mettra la langue et la création à l’honneur avec plus de 80 événements participatifs et expérientiels organisés dans cinq lieux principaux autour du « boulevard des Mots ». Cette nouvelle édition du festival Les Mots Libres, initié en 2010, réunira une trentaine d’artistes, amateurs et professionnels, pour explorer l’écriture, l’oralité, le théâtre et la musique.