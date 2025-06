Fédération Wallonie-Bruxelles : les bibliothèques doivent faire “plus avec moins

Depuis plusieurs mois, Élisabeth Degryse, ministre-présidente de la Communauté française de Belgique, chargée du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, évoque une situation financière « catastrophique » pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sur les plateaux comme au Parlement, la responsable politique détaille, en estimant les dépenses de la communauté française à 15 milliards €, quand elle reçoit 13,5 milliards € de dotation de l’État fédéral. « Est-ce que c’est tenable ? Non. C’est pour ça que nous nous engageons à faire des économies », soulignait-elle en mai dernier sur Matin Première.

Elle a confirmé, à cette occasion, un objectif fixant le déficit à moins de 1,5 milliard € pour l'année en cours. « L’objectif maintenant, c’est de travailler de manière structurée, surtout d’ici à l’initiale 2026, pour trouver le reste des économies à faire puisque notre objectif reste bien d’être sur la trajectoire que nous avions annoncée en juillet, c’est-à-dire stabiliser le déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles autour de 1,2 milliard », a-t-elle poursuivi.

Des bibliothèques becs dans l'eau

Dans ce contexte économique contraint, deux association et fédération professionnelles de bibliothèques publiques en Belgique ont dénoncé, le 2 juin dernier, le non-financement des reconnaissances de six réseaux de lecture publique en Belgique francophone. À Bassenge, Court-Saint-Étienne, Froidchapelle, Tintigny, Trooz et Waterloo, les bibliothèques se trouvent ainsi dans une situation budgétaire précaire, qui menace leurs activités.

Selon Laila Boukharta, directrice de l'Association des professionnels des bibliothèques francophones de Belgique (APBFB), les six réseaux concernés « sont en processus de reconnaissance depuis 2022 et ont investi en moyens financiers et en personnel ».

En Belgique francophone, les bibliothèques, ou réseaux de lecture publique, doivent se conformer à un certain nombre d'obligations, fixées par un décret publié en 2009, afin d'obtenir des financements de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Ces financements sont octroyés en fonction de catégories de reconnaissance : les bibliothèques peuvent solliciter une reconnaissance de niveau 1 à 4, en fonction de leurs ambitions, moyens, etc. », nous explique Laila Boukharta.

Plus la reconnaissance est élevée, plus les financements sont importants : mais les critères deviennent aussi plus stricts. Grâce à cette « reconnaissance », les bibliothèques obtiennent des subventions, mais sont également intégrées au réseau des bibliothèques publiques de la FWB, avec tous les services liés (catalogue collectif, prêt interbibliothèques, offre de médiation mutualisée, etc.).

Pour solliciter une reconnaissance, les bibliothèques présentent un « Plan quinquennal de développement de la lecture », informé par une analyse du territoire et de ses habitants et qui établit des objectifs, priorités et moyens d'évaluation de l'action en matière de lecture publique. « Pour les bibliothèques qui ne sont pas encore reconnues, le fait de solliciter la reconnaissance implique qu’elles doivent fonctionner “comme si elles étaient reconnues” durant une année avant la reconnaissance », ajoute Laila Boukharta.

Autrement dit, communes, collectivités locales ou associations sans but lucratif (ASBL) ont déjà, « en mobilisant leurs propres ressources, [...] pris le pari de soutenir l’emploi de bibliothécaires, d’animateur·rices, de médiateur·rice·s numériques et de ludothécaires », indique l'APBFB dans son communiqué, cosigné avec la Fédération interdiocésaine des Bibliothèques et des Bibliothécaires catholiques (FIBBC).

Aucun budget pour la lecture publique ?

Le 4 juin dernier, répondant à une question parlementaire, Élisabeth Degryse a confirmé que les six réseaux de lecture publique en attente ne bénéficieront pas d'une reconnaissance en 2025, rapporte L'Avenir. Elle a exclut « à ce stade » le principe d'un moratoire sur les reconnaissances.

Évidemment, la position de la Fédération Wallonie-Bruxelles inquiète les professionnels du secteur. « Cette absence de subsidesmenace directement les équipes : comment poursuivre sereinement un service public quand les moyens financiers ne viennent pas ? », interrogent les deux organisations professionnelles dans leur communiqué (accessible en fin d'article). D'après ces dernières, le réseau de Jurbise sera sous peu dans la même situation délicate.

D'une manière plus générale, le financement de la culture subit les effets d'une politique publique austéritaire, qui se soucie peu du secteur. « Selon Mme la Ministre Degryse, aucun budget n’est prévu pour la lecture publique. Il y a bien eu une indexation de 1 % cette année, mais largement en dessous de l’inflation de 3 % », déplore Laila Boukharta. « Cela signifie qu’il est toujours nécessaire de faire “plus avec moins”. » À ces difficultés s'ajoute une réforme des aides à la promotion de l'emploi en Wallonie, qui inquiète particulièrement les employeurs du secteur associatif.

Pour améliorer la donne en matière de reconnaissance des réseaux de lecture publique, l'APBFB et la FIBBC suggèrent un gel cette année, « mais avec possibilité de reconnaissance avec effet rétroactif en 2026 », mais aussi un calendrier plus clair, une concertation avec le secteur et un soutien aux bibliothèques en sursis, ainsi que des mutualisations et des échanges, « pour éviter des fermetures ou des licenciements ».

Photographie : illustration, domaine public

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com