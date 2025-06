2 milliards de livres piratés en France en 2024

Le piratage de séries télévisées reste en tête, représentant 44,6 % du total des visites, mais c’est le domaine de l’édition qui attire l’attention cette année : il capte désormais 30,7 % des accès aux sites pirates, devant le cinéma, les logiciels et la musique, qui se situent à des niveaux bien inférieurs.

Cette dynamique s’observe dans un contexte où, malgré la multiplication des plateformes légales, le piratage en ligne demeure massif. « Chaque jour, les sites pirates reçoivent des centaines de millions de visites », souligne le rapport.

Le mode de diffusion des contenus piratés est quasi équitablement réparti entre le streaming (50,4 %) et le téléchargement direct (49,6 %), montrant une diversité d'usages chez les internautes. Concernant l’origine du trafic, près de 60 % des visites vers les sites pirates proviennent d’un accès direct (URL tapée ou lien enregistré), tandis que les recherches via les moteurs représentent 30,4 %. Les autres canaux (réseaux sociaux, e-mails, publicités) comptent pour moins de 10 %.

Nombre de visites sur les sites pirates en 2024 par secteur. Muso

La France dans le top 10

Les internautes pirates proviennent du monde entier, mais un pays domine largement : les États-Unis, qui concentrent 12 % du trafic mondial, soit 26,7 milliards de visites. Ils sont suivis par l’Inde (17,6 milliards), la Russie, l’Indonésie et le Vietnam.

En 2024, la France se classe au 9ᵉ rang mondial des pays les plus actifs en matière de piratage en ligne, avec plus de 5,6 milliards de visites recensées sur des sites pirates, soit 2,61 % du trafic mondial. Ce niveau place l’Hexagone juste derrière le Royaume-Uni et le Canada, mais devant des pays comme l’Ukraine, la Chine ou encore l’Allemagne. Néanmoins, si l’on rapportait ces chiffres au nombre d’utilisateurs d’Internet, le Canada et l’Ukraine apparaîtraient en tête du classement.

Tendances régionales du piratage. Muso.

Au niveau mondial, la progression du piratage dans l’édition est non négligeable : +4,3 % en un an, avec 66,4 milliards de visites recensées contre 63,6 milliards en 2023.

En 2024, la France figure au 7ᵉ rang mondial des pays les plus touchés par le piratage dans le secteur de l’édition, avec un total de 2,06 milliards de visites sur des sites illégaux diffusant des livres numériques, selon les données de MUSO. Cela représente 3,10 % du trafic global lié au piratage éditorial dans le monde. Les États-Unis arrivent largement en tête avec plus de 8,2 milliards de visites, soit 12,39 % du trafic mondial, suivis de près par l’Indonésie et la Russie. Le Vietnam, le Japon et Taïwan complètent le haut du classement, confirmant le rôle central de l’Asie dans la circulation illicite de contenus publiés, notamment de mangas.

Évolution du piratage éditorial depuis 2020. MUSO

Top 15 des pays les plus touchés par le piratage éditorial en 2024. MUSO

La hausse s’explique presque exclusivement par l’essor du manga, qui représente désormais plus de 70 % du piratage éditorial.

Elle est portée, selon les auteurs de cette étude, par trois facteurs principaux : une demande mondiale en forte hausse pour le manga, l’arrivée rapide de traductions non officielles souvent en avance sur les versions légales, et une explosion de la fiction sérialisée en ligne, notamment via l’autoédition.

Ce chiffre important reflète par ailleurs, selon les signataires de ce rapport, un basculement profond des usages de lecture, où les plateformes pirates répondent plus vite, plus largement et plus directement aux attentes d’un lectorat jeune, connecté, et peu enclin à attendre ou à payer.

À l’inverse, le piratage des romans, essais et autres formes de littérature traditionnelle reste marginal, plafonnant à 5 % du total.

La web fiction représente plus de 7 % du piratage éditorial mondial. Les contenus éducatifs (manuels, supports de cours, aides aux examens) forment également une part non négligeable du piratage, avec près de 1 %, en particulier dans les pays où les ressources scolaires officielles sont inégalement accessibles. Le livre audio, malgré sa montée en puissance dans les usages légaux, ne représente encore qu’environ 1,5 % du piratage. Enfin, les journaux et magazines (moins de 0,1 %) ainsi que les partitions musicales (à peine 0,07 %).

Part des données sur le piratage par secteur du total des visites par secteur de type de contenu de publication entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. MUSO.

Dans d’autres domaines, la tendance est inverse. Le piratage de contenus cinématographiques a chuté de 18 %. Selon MUSO, « la baisse de la demande est autant liée à ce qui n’a pas été diffusé qu’à l’accès ». L’année 2024 ayant connu un calendrier de blockbusters plus léger, les pics habituels de piratage ont été moins marqués. Le secteur musical enregistre une baisse encore plus forte : -19 %. Cette fois, les raisons sont plus encourageantes pour les titulaires de droits : « Cette baisse peut être en partie attribuée aux “écosystèmes d’applications sécurisés” et à “l’adoption généralisée de plateformes licenciées comme Spotify et Apple Music” », observe MUSO.

La conclusion du rapport est sans ambiguïté : « Le piratage ne persiste pas parce que les consommateurs rejettent la légitimité, mais parce que les options légales échouent encore à répondre aux attentes en matière de prix, d’accès ou de calendrier. » MUSO souligne que « le piratage de l’édition est aujourd’hui structurel, non saisonnier ». Le piratage, loin d’être seulement une menace, devient dès lors « une carte de la demande non satisfaite et un signal sur la direction que doit prendre l’industrie ».

Dans l'édition française, le 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage de 98 nouveaux domaines liés à Z-Library, à la demande du Syndicat national de l’édition (SNE) et de douze maisons d’édition. Une première action similaire avait déjà eu lieu en 2022, bloquant 209 domaines. Le SNE dénonçait alors une « contrefaçon causant un préjudice considérable ». Malgré ces décisions, le site réapparaît régulièrement sous de nouveaux noms, illustrant un combat sans fin...

Photographie : illustration, Andrew Smith, CC BY-SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com