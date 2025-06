Le 9e art sous une autre forme : feuilletez le livre-objet

Le Mémorial de la Shoah de Paris organise les 14 et 15 juin 2025 un week-end littéraire, entre mémoire et transmission. Autrices, auteurs, historiennes, éditeurs et artistes sont invités à partager leurs livres coups de cœur à travers une programmation dense : rencontres, lectures, signatures, braderie de livres et spectacles, sur fond de réflexion historique, familiale et politique.