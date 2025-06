Mangas : voici les 5 finalistes du Prix Asie de la Critique ACBD 2025

C’est déjà la 19e édition du Prix Asie de la Critique ACBD. Cette distinction est décernée annuellement par l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée, et traditionnellement lors de la Japan Expo de Paris, qui se tiendra cette année du 3 au 6 juillet 2025.

En attendant, l’association fait connaître la liste des 5 titres en compétition pour le convoité titre de lauréat. Seul critère pour faire partie de cette sélection : l’ouvrage doit avoir été publié en français entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Alors, qui succédera à Akio Tanaka et son ouvrage River End Café, publié aux éditions Shiba dans une traduction de Marina Bonzi ?

Voici la sélection finale :

Les Guerres invisibles, Marina Lisa Komiya, éd. Casterman (trad. Anaïs Koechlin)

Losers, Kôji Yoshimoto, éd. Akata (trad. Alexandre Goy)

Les Nations du Soleil sanglant, Ikka Matsuki, éd. Akata (trad. Célia Chinarro)

The Song about Green, Gao Yan, éd. Casterman (trad. Alexandre Fournier)

Tokyo, ces jours-ci, Taiyô Matsumoto, éd. Kana (trad. Thibaud Desbief)

Le jury du Prix Asie ACBD 2025 est coordonné par Frederico Anzalone. Il réunit les membres du bureau de l’ACBD : Laurent Gianati (président), Marine Lannot et Loraine Adam (vice-présidentes), Benoît Cassel (secrétaire général), Yaneck Chareyre (secrétaire adjoint), Daniel Muraz (trésorier) et Frédéric Michel (trésorier adjoint). Ensemble, ils conseillent tout de même la lecture des 15 séries ou titres suivants :

Les 7 Chevaliers du royaume des marronniers, Nao Iwamoto, éd. Akata (trad. Lucie Ternisien)

Le Bourge et la Cagole, Natsumi Aida, éd. Akata (trad. David Pollet)

Bourrasque de printemps, Mizumaru Anzai, éd. IMHO (trad. Patrick Honnoré)

Deux amis sur mes épaules, Lee Suyeon, éd. Seuil (trad. Catherine Biros)

Le Dit du Genji, Waki Yamato, éd. Panini (trad. Miyako Slocombe)

L’Éveil de Hibari, Tomoko Yamashita, éd. naBan (trad. David Pollet)

Hana, Lee Dong-Eun et Jeong Yi-Yong, éd. Çà et là (trad. Loïc Gendry)

Hiatari Ryôkô! - Une vie nouvelle, Mitsuru Adachi, éd. nobi nobi! (trad. Thibaud Desbief)

Jaadugar - La légende de Fatima, Tomato Soup, éd. Glénat (trad. Mathilde Vaillant)

Journal d’un naufragé, gozz, éd. Vega (trad. Margot Maillac)

La Résidence où l’on meurt en silence, Nazuna Saitô, éd. Le Lézard noir (trad. Laurent Lemercier)

Sea you there and us, Monday Recover, éd. Nazca (trad. Léa Chow)

Shinkirari - Derrière le rideau, la liberté, Murasaki Yamada, éd. Kana (trad. Sara Correia, Jérôme Wicky)

Sou Bou Tei, Kazuhirô Fujita, éd. Mangetsu (trad. Arnaud Takashashi)

Venus Wars, Yoshikazu Yasuhiko, éd. naBan (trad. Jean-Philippe Dubrulle)

Par Louella Boulland

