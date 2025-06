Dix ans d’étonnement au Musée des Confluences

En franchissant les portes de cette architecture flottante au confluent du Rhône et de la Saône, les visiteurs entrent dans un lieu qui, en une décennie, a tissé un lien durable avec son public. Depuis son ouverture en 2014, le musée des Confluences s’est imposé comme une institution jeune, audacieuse, capable de surprendre tout en captivant.

« Ce qui me marque le plus, c’est que les visiteurs se sentent ici chez eux », confie Cédric Lesec, directeur des relations extérieures et de la diffusion. « Ils sont souvent étonnés par nos thématiques, mais toujours curieux, attentifs ». En dix ans, près de cinquante expositions temporaires ont été proposées, et dix-huit volumes de la collection littéraire Récits d’objets, réalisée avec les éditions Cambourakis, qui fête également ses 10 ans, ont vu le jour.

Le musée, qui tablait initialement sur une fréquentation annuelle de 400.000 à 600.000 personnes, a dépassé toutes les projections : 700.000 visiteurs en 2024, plus de 6,7 millions au total. Mais les chiffres, voyez-vous, c’est le passé : « Nous nous en réjouissons, bien entendu, mais je préfère regarder vers l’avenir et les projets qu’il portera. »

Cédric Lesec © musée des Confluences – Olivier Garcin

L’ambition d’origine s’est enrichie au fil des années. De la médiation à la programmation culturelle, l’institution a développé une offre foisonnante. Elle inaugure d’ailleurs, en ce mois de juin 2025 un nouvel espace permanent : Le Nuage des Petits, situé au niveau 3 du musée. Destiné aux enfants de 0 à 6 ans, ce lieu immersif et interactif accueille une première exploration, Fragile !, construite autour des thèmes de l’entraide et de la délicatesse. Un parcours sensoriel pensé pour éveiller les plus jeunes à la culture muséale. À la rentrée, des ateliers spécifiques accueilleront même les tout-petits entre 0 et 2 ans.

Dans le sillage de cette dynamique, le parcours permanent du musée n’a cessé d’évoluer. Certaines sections ont été repensées en profondeur, selon une méthode d’observation constante et d’adaptation fine aux retours du public. Une exception demeure : l’exposition Sociétés. « Malgré nos efforts, elle ne nous satisfait pas encore. Les retours du public nous le confirment. Nous avons engagé une refonte complète, prévue pour 2027 », indique Cédric Lesec. Objectif : renouveler le propos, les collections présentées, la scénographie et intégrer les dernières avancées scientifiques et muséographiques.

© Musée des Confluences - Olivier Garcin

Autre chantier emblématique : le portail de collections, nouvel outil au cœur de la stratégie numérique du musée. « Nous conservons plus de 3,5 millions d’objets. Il fallait un accès public à cette richesse. Ce portail, c’est une mise à niveau indispensable ». Le premier versement comportera 70.000 fiches consultables. Une façon d’ouvrir aux curieux une base de données autrefois réservée aux professionnels… avec les difficultés que cela implique : assurer la transition d’une base initialement prévue pour les chercheurs et prochainement destinée au grand public.

Le musée des Confluences est aussi un acteur du territoire, sous la tutelle de la Métropole de Lyon. L’enjeu de l’accueil y prend une dimension concrète : entre confort des visiteurs et privatisation des espaces, il faut jongler avec des usages parfois contradictoires. « Nous organisons en moyenne deux à trois événements par semaine, hors activités de médiation. Cela contraint nos disponibilités, car c’est la même équipe qui gère l’ensemble ».

Parmi les initiatives les plus singulières, la collection Récits d’objets, coéditée avec les éditions Cambourakis, incarne pleinement l’esprit du lieu. Lancée en 2014, elle est née sous l’impulsion de Cédrice Lesec . Loin d’être un simple soutien à la boutique du musée, elle s’est construite comme un prolongement littéraire de la visite.

« L’idée était de montrer que l’on peut parcourir le musée à travers la fiction, de proposer des récits confiés à des auteurs francophones », explique Cédric Lesec. Entre émerveillement, écriture et transmission, chaque volume devient une passerelle vers l’imaginaire. Des ateliers d’écriture et des concours viennent compléter cette démarche au sein même des médiathèques de la région. Ou comment, par les livres, le musée essaime ses objets, créant un tiers lieu que l’on glisse dans son sac.

Avec cette collection, le musée sort de ses murs. En librairie, il s’adresse à tous, sans posture savante ni discours vertical. « Tout un chacun est amené à rêver, comme l’a fait Sylvain Pattieu dans Sirène rhapsodie. Nous voulons montrer qu’on peut vibrer devant un objet et partager cette émotion autrement ». L’expérience s’enrichira peut-être d’un partenariat avec le festival Quais du polar, ouvrant la porte à d’autres genres littéraires et à de jeunes plumes.

À l’aube de cette nouvelle décennie, le musée des Confluences confirme son rôle de laboratoire vivant, prêt à renouveler sans cesse son dialogue avec le monde. Une institution résolument ancrée dans son temps, qui invite petits et grands à explorer, comprendre et imaginer autrement.

© Musée des Confluences - Olivier Garcin

Crédits photo © musée des Confluences – Olivier Garcin

Par Nicolas Gary

