La nuit sera longue : une BD en travers de la route des fascistes

Pas la peine d'ouvrir la radio ou la télé pour savoir que la tendance printemps-été/automne-hiver de la planète terre est le retour des fachos sur tous les fronts. Trump outre-Atlantique, Orban en Hongrie, le tandem Bardella-Le Pen à Paris, puis les réacs de tous bords qui jouent les commentateurs sur les chaînes en continu et n'y trouvent rien à redire. Peut-être parce qu'ils sont financés par des milliardaires qui embrassent les mêmes idéaux rances ?

Siamo tutti...

Face à cette marée saumâtre qui gagne presque tous les pays européens, certains ne se contentent pas de s'offusquer de loin, de lire Matin Brun, ou de prédire le pire.

Ils et elles montent au front, descendent dans la rue en même temps que les jeunes gars au crâne rasé, patriotes, virilistes, suprémacistes, quand ils défilent en arborant leurs drapeaux et leurs chants qui rappellent les heures les plus sombres du XXe siècle. Depuis le trottoir, ils et elles hurlent leur désapprobation, voire se jettent dans la mêlée quand l'affrontement en vient aux mains.

Zerocalcare s'intéresse plus particulièrement au cas de deux militants antifascistes. Ilaria d'abord, institutrice de Milan, qui a passé plus d'un an dans les prisons en Hongrie en attendant qu'on la juge pour avoir provoqué des affrontements dans les rues de Budapest (Je vous laisse le soin de juger où est la provocation : dans le fait de défiler avec des drapeaux nazis au cœur de l'Europe ou dans celui de manifester pour s'opposer à ce rassemblement de nostalgiques du 3e Reich ?).

L'autre militant est Gino, albanais, incarcéré cinq mois en France à la prison de Fresnes, menacé d’extradition vers la Hongrie, où il encourt jusqu’à 24 ans de prison.

Le bédéaste italien a fait le déplacement à Budapest pour couvrir le procès et le moins qu'on puisse dire est qu'il parvient à rester fidèle à sa manière de faire : il fait appel à son arme préférée, l'humour, pour tourner en ridicule les moyens policiers délirants utilisés pour présenter une simple prévenue, les peines inconcevables dont la justice menace les militants, qui n'ont fait qu'exercer un droit pourtant garanti à tous les citoyens européens, celui de manifester.

Et de manière générale pour désamorcer les oripeaux de respectabilité derrière lesquels se cachent les idées les plus rances des nouveaux suprémacistes 2.0, qui n'ont rien à envier à leurs modèles nazis qu'ils admirent tant.

La Hongrie, paradis des fachos

À travers ces deux cas très précis, documentés, bien réels, le dessinateur romain en profite pour montrer ce que signifie l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement autoritaire et xénophobe : l'utilisation de la justice et de la police pour réprimer les opposants, le tri très sélectif dans les règles internationales respectées par l'Etat et, plus largement, l'exercice du pouvoir à travers la terreur et la force. Glaçant.

La version française est très pertinemment traduite par Brune Seban, il faut le souligner. Elle se permet de piocher dans l'univers pop et culturel français des référents similaires à ceux que Zerocalcare utilise dans la version originale. Pas besoin de notes de la traductrice : les jeux de mots, les registres de langue et les allusions font mouche à toutes les pages.

À noter qu'une partie des droits de cet album est destinée à alimenter la caisse de solidarité en soutien aux antifascistes victimes de la répression. Une raison de plus d'acheter et d'offrir cet album qui ne freinera malheureusement pas la montée des populistes fascistoïdes dans nos contrées, mais redonnera du courage à tous ceux qui tentent, réellement, de faire barrage à leurs idées et leurs pratiques.

Par Nicolas Ancion

