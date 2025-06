Google échappe à une plainte pour contrefaçon de manuels scolaires

En juin 2024, Cengage Learning, Macmillan Learning, Elsevier et McGraw Hill, parmi les plus grands éditeurs mondiaux, ont intenté une action conjointe contre Google. Leur cible : les publicités apparaissant dans Google Shopping et les résultats de recherche, accusées de promouvoir la vente de copies piratées de leurs manuels scolaires.

Une responsabilité jugée insuffisante

Ils reprochent à Google l'utilisation d’images non autorisées de leurs ouvrages, parfois accompagnées de marques visibles, pour illustrer ces annonces. Selon eux, il s’agirait d’un véritable « bait-and-switch » orchestré par le géant américain - une technique trompeuse visant à appâter l’utilisateur avec un visuel authentique, pour l’orienter vers un produit contrefait.

Au-delà de Google Shopping, les éditeurs dénoncent une domination des résultats de recherche par des sites pirates, qui rendraient les versions officielles plus difficiles à trouver. Ils affirment avoir transmis à Google de nombreuses notifications de retrait concernant ces contenus, sans résultat significatif. Des alertes identifiant des « vendeurs pirates » comme des récidivistes n’auraient pas entraîné de fermeture de comptes, « dans un délai raisonnable, voire pas du tout », selon les plaignants.

Google faisait face à une plainte déposée par ces grands éditeurs pour trois chefs d’accusation : contrefaçon indirecte de droits d’auteur, contrefaçon de marque, et violation des lois de l’État de New York sur les pratiques commerciales trompeuses. Pour se défendre, l’entreprise a présenté une requête en irrecevabilité partielle, visant à faire tomber les éléments du dossier jugés juridiquement les plus vulnérables.

Dans une décision rendue le 4 juin dernier, la juge fédérale Jennifer L. Rochon a rejeté la plainte pour contrefaçon indirecte de droits d’auteur, mais a autorisé les deux autres accusations à suivre leur cours. Le procès se poursuivra donc sur les fondements de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale au niveau de l’État de New York.

L’analyse de la juge s’est concentrée sur un point : la capacité de supervision ou de contrôle de Google sur l’activité contrefaisante. En droit américain, une plainte pour contrefaçon indirecte de droits d’auteur doit démontrer deux éléments essentiels : d’une part, que le défendeur avait la capacité de superviser ou de contrôler l’activité illicite ; d’autre part, qu’il en tirait un intérêt financier direct.

La juge a estimé qu’il n’était même pas nécessaire d’examiner le second critère, tant le premier était déjà insuffisamment étayé. L’argument central de Google était que les ventes incriminées se déroulaient sur des sites tiers, indépendants de sa plateforme. Par conséquent, Google affirmait ne pas avoir la capacité de superviser ou de contrôler les activités des vendeurs. La juge a souscrit à cette analyse.

Elle s’est notamment appuyée sur deux précédents jurisprudentiels, Perfect 10 v. Amazon et Perfect 10 v. Visa, où à chaque fois, les tribunaux avaient considéré que la capacité de couper un service publicitaire ou financier ne suffisait pas à établir une responsabilité indirecte, car les infractions avaient lieu en dehors des systèmes contrôlés par les entreprises concernées.

Dans Perfect 10 v. Amazon, la cour avait estimé qu’un moteur de recherche n’est pas responsable de contrefaçon indirecte s’il ne contrôle pas le contenu illicite hébergé ailleurs. Dans Perfect 10 v. Visa, fournir un service de paiement à des sites contrefacteurs ne suffit pas non plus à établir une responsabilité. Dans les deux cas, l’absence de contrôle direct a été déterminante.

La suite ?

Sur le terrain de la contrefaçon de marque, les éditeurs fondent leur accusation sur l’article 15 U.S.C. § 1114(1)(b), qui interdit l’usage en commerce de marques déposées dans des publicités susceptibles de « causer une confusion ou de tromper » les consommateurs. Ils reprochent à Google d’avoir diffusé, via Google Shopping, des annonces contenant des reproductions non autorisées de leurs marques, intégrées à des visuels fournis par les vendeurs pirates eux-mêmes. Google conteste toute responsabilité directe, affirmant n’avoir fait que relayer des images déjà marquées, sans intervenir dans leur élaboration.

Mais la juge a estimé que les éditeurs ont « suffisamment allégué leur plainte pour contrefaçon de marque directe », c’est-à-dire qu’ils ont présenté des éléments factuels et juridiques suffisants pour que la procédure se poursuive sur ce fondement.

Le procès se poursuit désormais ainsi sur la contrefaçon de marque, liée à l’utilisation présumée illicite de visuels publicitaires intégrant des logos ou marques déposées appartenant aux éditeurs, diffusés dans le cadre de la promotion de produits contrefaits. Mais aussi sur la contrefaçon contributive de droits d’auteur, une qualification distincte de la contrefaçon indirecte, qui n’était pas visée par la requête en irrecevabilité déposée par Google et reste donc pleinement recevable à ce stade.

