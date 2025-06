Déshumaine : cri de révolte

Au départ, on ne se douterait de rien. Elle est dans sa cuisine, concentrée sur la découpe de courgettes : « en deux dans le sens de la longueur, puis en tronçons de six centimètres ». Penny, leur chienne, est à ses pieds, fidèle amie à quatre pattes. Dans le salon, son mari pianote sur les touches de son clavier, une cigarette à la bouche. Lui écrit, contrairement à elle. Et ce simple fait suffit à déséquilibrer ce couple qui, un an plus tôt, vivait encore à Paris. Désormais, ils habitent dans une petite ville des bords de Loire : ici, elle subit presque son quotidien sans surprise, sans rebondissement. Des courses aux halles, où elle dit bonjour aux commerçants et se fait appeler par son prénom. Des promenades avec Penny, des moments de respiration au cœur de la nature. Des médicaments, aussi, histoire de rester à flot et maintenir les apparences d’un semblant de bonheur. Car son incapacité à écrire a un effet dévastateur sur elle. Elle se sent vide, inconséquente. Elle semble s’être perdue, sans savoir comment se retrouver. Alors elle tente de créer du sens et se lance dans une quête désespérée, sauvage, à contre-temps du reste du monde.

« Quelque chose change. Quelque chose ne fonctionne plus. Et ce soir, je n’y arrive plus. Parce que le renardeau, la frustration, la jalousie et aussi tous ces cons. Ce soir, j’ai imaginé des couteaux qui se plantent dans le dos d’inconnus, une malédiction sur tous ceux qui font semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre que rien ne va, qu’on détruit tout. »

Ce point de bascule fait entrer la violence. Toute la colère qui affleure, d’un coup, explose. Se répand. Prend une dimension incontrôlable. Presque justifiée… bien que fondamentalement irrévocable.

La plume est acérée, brute, poussée par une énergie animale. Les mots tombent comme des couperets, accusatoires. Notre narratrice est dépossédée d’elle-même, incomprise, obsédée par la cause animale là où le reste du monde ne cesse de détruire, de tuer. Le sujet de la condition animale est central, devenant la source de cette révolte. Face à des scènes quotidiennes insoutenables, sa haine de l’humanité est la seule réponse viable.

Ce roman est féroce, comme cette femme portée par des émotions brutes, trop longtemps enfouies. Loulou Robert nous offre ici un texte coup de poing, qui interroge de bien des manières. Comment justifier une once d’humanité lorsque les hommes eux-mêmes sont la cause de tant de malheurs, de douleurs ? Comment garder les yeux fermés devant cette nature qui se meurt à petit feu ?

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com