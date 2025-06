Le jour où l'humanité a niqué la fantasy, les lutins ont tout fait exploser

Jade Song est une écrivaine et artiste dont le premier roman, Chlorine, a été publié par les éditions William Morrow. Récompensé par le prix Alex de l'American Library Association et le First Novel Prize du Writer's Center, Chlorine (trad. Marie Koullen) a été sélectionné comme Editor's Choice par le New York Times et a été traduit en français (Marie Koullen), chinois, italien.