Christian Massault, une vie de militantisme au service des bibliothèques

Il s’est également investi avec passion dans plusieurs structures musicales locales telles que VDL (Vidéothécaires et Discothécaires de la région Lyonnaise) ou encore le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA).

« Soucieux du dialogue entre les associations professionnelles », il a joué un rôle actif au sein de l’IABD (Interassociation archives, bibliothèques et documentation). Il a aussi représenté les libraires et les bibliothécaires pendant plusieurs années au Conseil économique, social et environnemental de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Christian a activement participé aux activités du groupe ABF Rhône-Alpes, siégeant au comité d’éthique et prenant part régulièrement aux assemblées : « Mais au-delà de ses engagements professionnels et associatifs, Christian était un homme d’une profonde générosité, chaleureux et enthousiaste, toujours heureux à l’idée de se retrouver avec ses pairs, que ce soit à Montreuil ou à Rennes », assure les deux associations.

« Son absence laissera un grand vide. Nos pensées les plus sincères accompagnent sa femme Sylvie, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que l’ensemble de ses proches », complètent-ils.

Et pour conclure « comme il le faisait dans chacun de ses courriels, nous lui adressons un immense : "Solidairement" »

L’Association des Bibliothécaires de France (ABF), fondée en 1906 et reconnue d’utilité publique en 1969, est la plus ancienne association de bibliothécaires du pays. Elle rassemble 2000 adhérents, professionnel·le·s ou bénévoles, engagé·e·s pour faire vivre les bibliothèques et promouvoir leur rôle dans la société. L’ABF organise formations, réflexions et débats autour du livre, de l'information et du numérique. Son action est pilotée par un conseil national, relayée localement par 20 groupes régionaux.

Une équipe salariée assure la coordination et la gestion quotidienne. L’association collabore avec les acteurs du livre et de l’information, et siège à l’IABD. Elle entretient également des relations internationales via l’Ifla, Eblida, Liber, et d'autres réseaux.

