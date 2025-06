Mort de Victor-Lévy Beaulieu, géant des lettres québécoises

On apprend à l'école qu'un fleuve est un cours d'eau qui se jette dans la mer. Cette définition très européano-centrée est en réalité trompeuse. On en tient pour preuve le dernier livre de Cédric Gras, Les Routes de la soif (Stock), dans lequel l'écrivain-voyageur part à la découverte de la mer d'Aral asséchée, de l'Amou-Daria, le fleuve qui l'alimentait jadis et qui ne se déverse à présent plus nulle part, et du glacier Fedtchenko, la source de toute cette eau.