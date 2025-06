Pour mieux les protéger, un vocabulaire multilingue des océans

225 termes et définitions sont réunis dans un document synthétique, à la présentation simple et, surtout, décliné dans plusieurs langues latines : le français, bien sûr, mais aussi l'anglais, le catalan, l'italien, l'espagnol, le galicien, le portugais et le roumain.

Cinq grandes thématiques sont balayées : les fonds et les littoraux marins et océaniques, leur biodiversité, la pollution qui met en péril ces milieux, les ressources et la pêche, et les énergies issues des mers et océans.

Les termes et les définitions du recueil sont issus, pour le français, des travaux des groupes d’experts de la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF). Cette dernière, placée auprès du Premier ministre, a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme ».

Elle a été accompagnée, dans la réalisation du recueil, par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), évidemment, mais aussi par l’Office québécois de la langue française (OQLF), et, pour les termes italiens, des corpus ZooCor, sur la biodiversité, et ThalassoCor, sur les énergies marines renouvelables.

« Si le discours ordinaire prétend parfois que mers et océans “séparent” les continents, ces étendues d’eau sont bien plutôt, à l’instar de la langue, un lien entre les nations, une richesse partagée et à préserver. À l’heure de sensibiliser, de communiquer, d’agir en faveur de l’océan, ce recueil multilingue se propose de mettre la vitalité de la langue, des langues, à son service, grâce à un lexique à même de cerner les enjeux de la situation », résume Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France, dans la préface.

Le recueil est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

