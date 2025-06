Mort de Frederick Forsyth, l’espion qui écrivait ses vies

Frederick Forsyth n’était pas prédestiné à devenir l’un des écrivains les plus lus du XXe siècle. Avant de manier la plume, il avait appris à voler : pilote de la Royal Air Force pendant son service national, il quitte l’armée quand celle-ci ne peut lui garantir un cockpit. Dès lors commence une vie d’aventure et de journalisme.

Jeune reporter à Reuters, il est propulsé à Paris en 1961, où il couvre les années de plomb de la fin de la guerre d’Algérie. En suivant les déplacements de Charles de Gaulle, alors visé par les attentats de l’OAS, il glane des détails de première main sur les dispositifs de sécurité et les menaces. C’est là que naît l’idée d’un tueur « sans nom, sans visage, sans dossier » au centre du roman The Day of the Jackal.

Publié en 1971, Chacal révolutionne le genre. L’intrigue y mêle des faits historiques, des personnalités réelles et une précision technique inédite. Le succès est immédiat. Le roman, refusé par plusieurs éditeurs, finit par paraître chez Mercure de France, et rencontre un accueil enthousiaste jusqu’en haut lieu : André Malraux salue la justesse du portrait de De Gaulle. Adapté au cinéma en 1973 par Fred Zinnemann, le livre s’impose comme un modèle du thriller politique.

Journaliste dans l’âme, écrivain par nécessité

Forsyth a toujours revendiqué une approche pragmatique de l’écriture. Il n’écrivait ni par vocation ni par goût de l’art, mais par besoin : en 1969, au retour du Biafra, où il avait couvert la guerre civile pour la BBC, il est licencié, suspecté de sympathies pro-biafraises. Sans emploi ni économies, il décide d’écrire un roman pour gagner sa vie. Trente-cinq jours de travail plus tard, Chacal est né.

Cette méthode ne le quittera plus : six mois d’enquête sur le terrain, puis trois mois d’écriture intensive. « J’écris pour de l’argent », confiait-il sans fard. Pour Le Dossier Odessa (1972), il rencontre Simon Wiesenthal et explore les réseaux de protection d’anciens nazis. Pour Les Chiens de guerre (1974), il infiltre des circuits de trafiquants d’armes à Hambourg.

Mais la rigueur de ses recherches lui vaut parfois des menaces. À Hambourg, un marchand d’armes le reconnaît en vitrine : l'auteur est sommé de fuir son hôtel sous 80 secondes, et saute dans le premier train en partance.

Des intrigues nourries par l’expérience

Sa carrière littéraire est inséparable de ses expériences de terrain. En 1967, pour la BBC, il est donc envoyé au Nigeria en pleine guerre du Biafra. Choqué par la ligne éditoriale de la chaîne, il démissionne et retourne sur place en freelance, révélant la famine au monde.

C’est là qu’il entre en contact avec le MI6, même s’il a toujours entretenu le flou à ce sujet. En 2015, dans son autobiographie The Outsider, il admet avoir été un « asset » [sorte d'informateur, NdR] pour les services secrets britanniques pendant plus de vingt ans. Il se décrit alors comme un simple « coursier » discret de l’information à l’époque de la guerre froide, comme nombre de citoyens britanniques à la fibre patriotique.

Ce rôle ambigu, jamais vraiment assumé comme celui d’un espion, alimente cependant ses romans les plus percutants. Dans Le Poing de Dieu, L’Afghan, The Cobra ou encore Kill List, l'écrivain met en scène des menaces globales, allant du terrorisme islamiste au trafic de cocaïne. Loin du romantisme de l’espion de fiction, ses personnages sont des rouages d’une géopolitique crue et complexe.

Un legs indélébile au roman d’espionnage

Au fil des décennies, l'homme publie plus de 25 ouvrages, traduits en des dizaines de langues, pour un total de ventes estimé à plus de 75 millions d’exemplaires, affirme The Guardian.

Il reçoit en 1997 le CBE (Commander of the British Empire) et le prestigieux Diamond Dagger de la Crime Writers’ Association. Son style influence durablement une génération d’écrivains, de Tom Clancy à Robert Ludlum, qui reprendront ses recettes : documentation rigoureuse, tension narrative et réalisme géopolitique.

