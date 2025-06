Chahut-Bahut à Kerplouf de Camille Desjaques : un roman délicieusement foutraque !

De prime abord ce lycée catholique semble tout à fait respectable, sérieux seulement en apparence car avec une directrice loufoque qui sort avec la secrétaire, un prof de musique dragueur, un prof de math amer, une prof de sport cash et amatrice de belles filles, l’auteur embarque notre nouveau prof de philo et marin, dans une drôle et joyeuse galère.

Ajoutez à cette aventure, une classe de surdoués, la terminale T11, provocateurs , arrogants et un brin vicieux. Heureusement que pour notre remplaçant, il reste l’intouchable, l’inaccessible, la pieuse responsable du CDI à la poitrine généreuse qui s’occupe de sauver la foi de ce lycée qui part en vrille.

Farfelu de bout en bout, la plume de cet auteur ne manque pas d’imagination et de sens de la répartie pour partager une expérience scolaire. La langue se réclame volontiers de Rabelais entre les élèves de la T11 (terreur des autres profs), inventive, fleurie et jubilatoire, latine quand le prof Philoche, ancien pilote de rallye et amoureux de Ninon une libraire fan de Le Clezio, s’épanche sur la vie en général et avec indulgence sur ses élèves.

Mais derrière ce qui pourrait s’apparenter à une farce, Camille Desjaques joue parfois au vrai prof de philo (ce qu’il fut) et nous fait réviser nos cours de terminale.

Ce roman mérite le détour, ne serait-ce que pour égayer notre quotidien en nous plongeant dans un lycée où rien ne semble fonctionner correctement, et pour se venger un peu de nos anciens profs grâce aux insupportables T11 avec qui nous aurions aimé partager des blagues potaches, parfois politiquement incorrect, suite auxquelles le lecteur redevient garnement.

Notre prof de philo, rebaptisé Tabarly, survivra-t-il à ces élèves intenables, tiendra-t-il tête aux profs revêches et syndiqués et surtout, résistera-t-il à la tentation de l’appel du CDI ? Pour le savoir, n’hésitez pas à vous immerger dans ce roman délicieusement foutraque qui fait du bien.

Par Christian Dorsan

