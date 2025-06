États-Unis : la justice refuse de protéger les bibliothèques

Le 14 mars 2025, Donald Trump signait un décret présidentiel aux conséquences retentissantes, puisqu'il supprimait d'un trait de plume une agence fédérale, l’Institute of Museum and Library Services (IMLS). Cette dernière attribue des subventions à quelque 125.000 bibliothèques et 35.000 musées du pays, permettant la gratuité des services, la modernisation des établissements ou encore la mise en place de programmes orientés vers les populations défavorisées.

Au cours de son précédent mandat, Trump avait tenté de réduire considérablement les budgets de cette agence fédérale : cette fois, le président des États-Unis emploie la manière forte, en congédiant les agents et en fermant l'institution.

Les contestations des professionnels se sont rapidement fait entendre, et les remises en cause de services, privés de financement public, n'ont pas tardé. 21 États ont, dans la foulée, saisi la justice, estimant que la décision unilatérale de Donald Trump était illégale au regard de la Constitution américaine.

En effet, le Congrès américain vote les budgets, et seul celui-ci, en vertu de la séparation des pouvoirs, peut décider de réduire ceux de l'agence. Le 13 mai dernier, un juge de Rhode Island émettait en conséquence une injonction préliminaire qui suspendait toutes les actions enclenchées par le décret présidentiel du 14 mars.

Une simple affaire de contrats ?

Parallèlement à cette action des États, l'Association des bibliothécaires américaines (American Library Association, ALA) et la Fédération américaine des agents des États, comtés et villes (American Federation of State, County, and Municipal Employees, AFSCME) ont ouvert un autre front judiciaire, le 7 avril dernier.

Au début du mois de mai, le juge Richard J. Leon, de la cour de District de Columbia, a accordé une injonction restrictive temporaire qui suspendait, elle aussi, l'exécution du décret présidentiel. Un mois plus tard, le même juge a rendu un avis plus circonstancié sur les demandes des plaignants, et estimé que ces derniers n'avaient pas démontré « une probabilité substantielle de succès sur le fond ».

Autrement dit, les arguments déployés par l'ALA et l'AFSCME ne l'ont pas convaincu : les deux organisations assuraient que le directeur de l'IMLS, Keith Sonderling, avait illégalement mis fin aux versements des subventions votées par le Congrès, et ainsi violé la Constitution. Le juge, pour sa part, a considéré que l'affaire relevait du droit contractuel, et non constitutionnel.

Il invite ainsi les plaignants à s'adresser à la Cour fédérale des réclamations des États-Unis, dont la juridiction couvre les litiges contractuels avec le gouvernement américain.

Dans un communiqué, l'ALA s'est dite « déçue que le tribunal n'ait pas accédé à notre demande d'injonction préliminaire. Le fait que certaines bibliothèques ont déjà annulé des services et des programmes — et même licencié du personnel dans certains cas — est la preuve de l'importance de l'IMLS », a indiqué Cindy Hohl, présidente de l'organisation.

Le rejet de la demande d'injonction préliminaire signifie que, sans la décision du juge de Rhode Island, la suppression de l'IMLS pourrait reprendre son cours. Toutefois, l'affaire ALA v. Sonderling sera désormais examinée au fond par la cour de District de Columbia.

Photographie : La cour de district du district de Columbia, à Washington, D.C. (illustration, Phyzome, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com