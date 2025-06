Le festival Partir en Livre se déploie dans tout l'Hexagone

Depuis 2015, Partir en Livre s’est imposé comme un rendez-vous culturel majeur de l’été, en misant sur une approche joyeuse et décomplexée de la lecture. En 2025, les animations s’appuient à nouveau sur une grande diversité de formats : ateliers, lectures, concerts dessinés, expositions, bibliobus, fresques collectives, balades contées… Le festival est également rythmé par la tournée du Livrodrome, un parc d’attractions littéraires itinérant, qui fera halte dans neuf villes de Mulhouse à Marseille.

Parmi les temps forts, le recueil de nouvelles inédites réunissant dix auteurs et autrices de la littérature jeunesse (dont Agnès Desarthe, Vincent Villeminot ou Caroline Solé) sera distribué gratuitement. Il constitue un outil central de médiation, déclinable en ateliers, lectures ou débats. Le festival pourra également compter sur deux figures emblématiques pour porter sa 11ᵉ édition : Lord Esperanza, rappeur et écrivain, et Coco, dessinatrice engagée, tous deux choisis comme parrain et marraine.

Dans un contexte de recul préoccupant de la lecture, notamment chez les moins de 25 ans, Partir en Livre poursuit une mission claire : remettre le livre au cœur de la jeunesse en le rendant accessible, vivant et attractif. Le CNL renforce cet engagement avec la diffusion de 15.000 livres en coédition, 19.000 Chèque Lire (permettant aux enfants et aux adolescents d'acquérir un livre, une BD, ou un album, pour un montant total de 12 €), une riche offre de ressources pédagogiques et une large mobilisation de partenaires culturels dans toute la France.

Le programme complet du festival ci-dessous :

