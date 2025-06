Six titres salués par le Prix Chronos de littérature 2025

Le Prix Chronos de littérature poursuit plusieurs ambitions : éveiller toutes les générations aux grandes étapes du parcours de vie, de la naissance à la mort, encourager le plaisir de lire chez les plus jeunes, et permettre à des jurés venus d’autres pays de découvrir la richesse de la langue française.

Ces derniers viennent de divers horizons. Ils et elles sont à la fois des enfants, de la maternelle au lycée, des jeunes fréquentant bibliothèques et centres de loisirs, mais aussi des adultes, des seniors et lecteurs issus de l’international. Tous sont invités à voter après avoir lu la sélection d’ouvrages correspondant à leur catégorie.

Ces listes ont été créées à l’initiative d’un comité indépendant, composé de professionnels du livre jeunesse, parmi lesquels de nombreux libraires, bibliothécaires, enseignants, documentalistes, mais aussi de parents, de personnes âgées et de membres de l’Uniopss, qui pilotent le projet.

Ces derniers ont dévoilé le nom des nouveaux lauréats et lauréates, qui recevront leurs prix lors d’une cérémonie organisée à Paris le 12 juin 2025.

Catégorie maternelle/CP :

Anne Laval remporte cette première catégorie avec Ce qui nous lie, publié aux éditions Les Fourmis Rouges. Dans cet ouvrage, l’autrice met en scène une petite fille, qui grandit aux côtés de sa grand-mère.

Au fil des saisons, sa curiosité grandit. Le dialogue entre l’enfant et son aïeule guide une réflexion poétique : qui est grand, qui est petit ? Ensemble, elles observent les arbres, les fleurs, les graines et les flaques d’eau, mesurent les êtres à l’aune de la nature. Au centre du récit, un tapis que confectionne Mamie, comme une métaphore des liens invisibles, mais puissants qui unissent les générations.

Cette tendre histoire succède à La planète de grand-père, de Coralie Saudo et Marie Lafrance (d’Eux), lauréat 2024.

Catégorie CE1/CE2 :

Jean Leroy et Olivier Dutto décrochent le titre de nouveaux lauréats, grâce à leur ouvrage La question qui tue, publié aux éditions Les 400 coups. À la suite de la disparition de la grand-mère de son amie, une petite fille commence à s’interroger : son propre grand-père pourrait-il, lui aussi, mourir un jour ? Troublée, elle choisit d’aborder la question avec lui.

S’ouvre alors un dialogue sincère et apaisé, où l’enfant et le vieil homme explorent ensemble les mystères de la fin de vie, mais aussi, en creux, ceux de l’existence. Sans détour ni faux-semblants, ils évoquent la mort, ses peurs, ses silences, ses imaginaires… et surtout, la manière dont on peut en parler.

Ces derniers prennent la suite de Hanabishi, de Didier Lévy et Clémence Monnet (Sarbacane), lauréat 2024.

Catégorie CM1/CM2 :

L’autrice Sarah Marty s’impose en grande favorite, et devient lauréate pour Des mots dans l’océan aux éditions Magellan et Cie. Elle narre le destin de la jeune Lola, 9 bougies soufflées, qui a de l’énergie à revendre et un don certain pour les bêtises. Comme chaque été, elle rejoint la maison de ses grands-parents pour retrouver ses cousins et semer un peu de joyeux désordre. Mais cette fois, l’ambiance a changé.

Depuis la mort de son mari, Grand-mère Marguerite n’est plus tout à fait la même. Silencieuse, distante, presque absente… Au village, les rumeurs vont bon train, et Lola sent bien qu’un secret plane. Peu à peu, la fillette met entre parenthèses son tempérament de tornade pour ouvrir les yeux et le cœur : derrière l’exubérance, une autre Lola se révèle, prête à comprendre et à aider.

Cette oeuvre succède à Vacances au chalet maudit, Muriel Zürcher (Didier jeunesse), lauréate 2024.

Catégorie 6e/5e :

Le grand voyage, d’Erik L’Homme (Gallimard jeunesse) remporte cette catégorie. L’auteur plonge ses lecteurs aux côtés de Victor, un élève qui fait sa rentrée en sixième. C’est le début d’une nouvelle étape dans cette bretagne où il vient d’emménager chez son grand-père suite au décès de sa mère survenu il y a un an.

Le jeune garçon n’a qu’un ami : Fanch, aussi un peu marginal. Les deux garçons vont se lier d’amitié avec Léonie, la fille du principal. Après avoir suivi un énième cours sur les légendes bretonnes, Victor veut trouver le moyen d’embarquer dans la charrette de l’Ankou pour retrouver sa mère.

Cette belle histoire prend la suite de Le secret d’Ilyana, de Jean-Luc Marcastel (Didier jeunesse).

Catégorie 4e/3e :

Passeuse de soleils, de Claire Mazard (Scrineo) remporte cette nouvelle catégorie. Noé, personnage principal, intègre le centre de rééducation Soleil et Océan sans entrain, vidé de toute envie. Promis à un avenir de sportif de haut niveau, il se retrouve brusquement coupé de ses rêves, entouré de résidents bien plus âgés que lui.

Mais parmi eux, Emmy, une vieille dame fantasque et lumineuse, éveille peu à peu son intérêt. Jour après jour, une complicité inattendue se noue entre ces deux êtres que tout semble opposer, chacun portant en silence le poids de ses blessures.

Ce livre succède à Homère in the city, de Cécile Alix (Casterman).

Catégorie Lycéens, 20 ans et + :

Laure Manel devient nouvelle lauréate, avec Ce que disent les silences, publié aux Michel Lafon. Elle donne vie à Adèle qui, depuis son départ d’Ouessant à l’âge de six ans, n’a plus jamais eu de contact avec sa famille maternelle.

La mort de sa mère, longtemps tenue secrète, a brisé ses repères. Coupée également de son père, elle a tenté de reconstruire sa vie loin de ses origines. Mais à la mort de celui-ci, une lettre bouleversante ravive les blessures enfouies : le décès de sa mère serait entouré de zones d’ombre. Déterminée à faire la lumière sur le passé, Adèle quitte Paris pour retourner sur l’île de son enfance, bien décidée à confronter sa grand-mère et à découvrir enfin la vérité.

Le lauréat 2024 était Le sens de nos pas, de Claire Norton (Robert Laffont)

