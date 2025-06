Une nouvelle directrice Diffusion Littérature chez Hachette Livre

Patricia Gerhardt-Vaugiac change de poste, et devient la nouvelle directrice Diffusion Littérature chez Hachette Livre. Elle a été directrice Livre, diffusion et service pendant plus de 7 ans au sein de la même entreprise.

Elle s'occupait, entre autres, des négociations avec les distributeurs, de l'optimisation des ventes et de la relation avec 70 éditeurs, pilotait l'activité opérationnelle dans le circuit Supermarchés, libraires Niveau 2 et magasins spécialisés, et assurait le management global de la filiale.

Patricia Gerhardt-Vaugiac est arrivée dans le milieu du livre après avoir exercé une dizaine d'années dans les bureaux de L'Oréal et, plus atypique, au sein de l'Olympique de Marseille en tant que manager du réseau marketing et partenaires.

La semaine passée était annoncée la nomination de Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin au podst de directeur général délégué de Hachette Livre, en charte de la littérature.

Crédits image : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

