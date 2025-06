La Poste annonce la création d'un timbre en hommage à Alain Decaux

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Alain Decaux (1925-2016), La Poste rend hommage à l’historien populaire en émettant un timbre à son effigie le 24 juillet 2025. Ce portrait, conçu et gravé par l’artiste Sophie Beaujard à partir d’une photographie de Micheline Pelletier Decaux, sera imprimé en taille-douce, tiré à 594 000 exemplaires, au tarif Lettre verte (1,39 €).

Une avant-première aura lieu le 23 juillet, jour anniversaire de sa naissance, dans deux lieux emblématiques : à Lille, sa ville natale, au bureau de poste République, et à Paris au Carré d’Encre. Micheline Pelletier Decaux et leur fils, l’écrivain Laurent Decaux, participeront à des séances de dédicaces à ces occasions.

Cette émission s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’événements pilotés par l’Association des Amis d’Alain Decaux, qui œuvre à la transmission de son héritage intellectuel : expositions itinérantes, podcasts à destination des collégiens, et soutien au Prix international Alain Decaux de la nouvelle francophone en partenariat avec la Fondation de Lille et la Délégation à la langue française.

Alain Decaux, figure majeure de la vulgarisation historique à la radio et à la télévision françaises, s’est imposé dès les années 1950 comme conteur d’Histoire. Cofondateur de La Tribune de l’Histoire avec André Castelot, il a conquis un large public avec ses émissions télévisées en direct, sans prompteur, telles que La caméra explore le temps ou Alain Decaux raconte.

Son œuvre compte plus de cinquante ouvrages, des scénarios, des pièces et des spectacles à succès comme Un homme nommé Jésus ou Ben Hur. Il fut élu à l’Académie française en 1979 et nommé ministre de la Francophonie en 1988.

Proche du patrimoine français, Alain Decaux a aussi œuvré pour la sauvegarde du château de Monte-Cristo, demeure d’Alexandre Dumas, et pour la renaissance du domaine de Chantilly. L’émission de ce timbre vise à saluer l’ampleur de cet engagement intellectuel et patrimonial.

