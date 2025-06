Du polar à la fresque historique : Olivier Norek double la mise au cinéma

Le roman, publié chez Michel Lafon en août dernier, va faire l’objet d’un long métrage produit par Dimitri Rassam, déjà derrière une autre adaptation à succès de 2024, le Comte de Monte-Cristo, avec Pierre Niney dans le rôle-titre.

La Mort Blanche

L’adaptation du célèbre roman d’Alexandre Dumas, portée à l’écran par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, a séduit plus de 9,13 millions de spectateurs dans les salles françaises, s’imposant comme le deuxième plus grand succès cinématographique de l’année 2024 dans l’Hexagone. Doté d’un budget de 42,9 millions d’euros, le film a déjà généré plus de 72,7 millions d’euros de recettes à l’échelle mondiale, enregistrant notamment 1,09 million d’entrées en Russie.

Dimitri Rassam, fils de Jean-Pierre Rassam et Carole Bouquet, a produit de nombreux succès français, comme en 2023, Les Trois Mousquetaires, en deux parties, l’une des plus grandes productions européennes. Il est également, entre autres, producteur du premier film en langue anglaise du réalisateur Kirill Serebrennikov, Limonov: The Ballad of Eddie, une adaptation cinématographique du roman d’Emmanuel Carrère.

Le récit d'Olivier Norek, de près de 500 pages, s’ouvre en décembre 1939, à la veille de Noël. L’Union soviétique, alors forte de 180 millions d’habitants, entreprend d’envahir la Finlande, un petit pays de 3 millions d’âmes. Ce qui devait être une opération éclair se transforme en l’un des conflits les plus violents et humiliants de son histoire. Une guerre si brutale qu’elle sera par la suite effacée des manuels scolaires russes.

Face à cette attaque, la Finlande fait preuve d’une résistance inattendue. Sous-estimée, elle mobilise ses ressources humaines et naturelles dans une lutte désespérée. Paysans et ouvriers devenus soldats, femmes reconverties en infirmières, opératrices radio ou messagères, tous se dressent pour défendre leur territoire, soutenus par une nature impitoyable et des températures atteignant les -50°C.

C’est dans ce contexte qu’émerge la figure de Simo Häyhä, tireur d’élite légendaire. Connu sous le surnom de « La Mort Blanche », ce jeune homme discret, passionné de nature et initialement peu enclin à la violence, se révèle être le sniper le plus redouté de l’Histoire. Son habileté à la chasse devient une arme redoutable, semant la panique dans les rangs soviétiques.

Les Guerriers de l’hiver a valu à Olivier Norek le prix Jean Giono 2024, et a figuré dans la première sélection du prix Goncourt, ainsi que parmi les cinq finalistes du prix Renaudot. Plus généralement, le roman a été salué par la critique, et par le public : 220.197 exemplaires vendus, pour être précis.

« C’est une énorme aventure cinématographique qui se prépare », assure l'auteur auprès de l'AFP, précisant qu’un « casting international » est envisagé. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée.

Capitaine Coste, doublement adapté

Avant de se consacrer à l’écriture, Olivier Norek a d’abord servi dans l’armée, puis longuement dans la police. Il est l’auteur de plusieurs romans policiers à succès, parmi lesquels Code 93, Territoires, Surtensions, Impact, Surface ou encore Dans les brumes de Capelans.

Ce dernier, quatrième épisode des aventures du capitaine Coste publié chez Michel Lafon en 2022, va également être adapté au cinéma. Le scénario est actuellement en cours d’écriture par le duo Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, à qui l’on doit justement... Le Comte de Monte-Cristo, version 2024.

Le huitième thriller d’Olivier Norek va par ailleurs connaître une adaptation en série de 6 à 8 épisodes. On y retrouve le capitaine Coste, reclus dans une forteresse, aux prises avec une menace implacable. Le roman s’est écoulé à plus de 350.000 exemplaires tous formats confondus, selon les données d’Edistat.

En parallèle de son activité littéraire, Olivier Norek a collaboré, plus largement, à plusieurs projets pour la télévision. En 2016, il travaille avec Hugues Pagan sur Flic tout simplement, avant de participer à la saison 6 de la série Engrenages en 2017. Il contribue ensuite aux Invisibles (2021) de Chris Briant et Axelle Laffont, puis à Tout le monde ment d’Hélène Angel en 2022. Son roman Surface – écoulé à plus de 390.000 exemplaires tous formats confondus selon Edistat – fera prochainement l’objet d’une adaptation en série télévisée par France Télévisions, avec Laura Smet et Tomer Sisley dans les rôles principaux.

Olivier Norek et Nicolas Lebel ont par ailleurs signé ensemble le scénario du troisième volet de Tout le monde ment, diffusé le 2 avril dernier sur France 2.

Si un nouveau livre est « en gestation », selon ses propres mots, Olivier Norek confie que l’écriture est pour l’heure mise entre parenthèses : « J’ai le sujet, il faut que je parte en documentation », précise-t-il. « En ce moment, je travaille sur des séries et des films, je suis très occupé », conclut-il.

