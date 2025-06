Les mots à hauteur d’enfance

Et si les livres étaient des cabanes ? Et les ateliers, des passerelles vers des mondes merveilleux ? Aux Mots Libres 2025, la jeunesse est une terre fertile où les mots s’épanouissent librement.

Cette édition regorge d’occasions pour les petits de jouer avec les mots, les histoires et leurs propres imaginaires.

Dès les premiers jours, les ateliers jeunesse (proposés les 7, 14, 15, 21 et 22 juin) offrent un espace d’expression créative aux enfants à travers l’écriture, le dessin ou encore les marionnettes. Ces rendez-vous associent des auteurs jeunesse reconnus à des moments de partage précieux.

Autre temps fort, la Soprano Storytime, une heure du conte en anglais, tisse un univers bilingue fait de chansons et de récits, idéal pour les 0 à 8 ans. Et pour conclure le mois, l’Heure du conte signée mêle langue des signes française et lecture, pour une rencontre inclusive et émouvante.

Ces animations sont autant de tremplins pour apprendre à dire, écouter, créer. Les enfants n’y sont pas seulement spectateurs : ils deviennent auteurs, lecteurs, spectacteurs — à hauteur d'enfance.

Événements à ne pas manquer

Ateliers jeunesse : 7, 14, 15, 21, 22 juin – 14h30 et 16h30 – Café des Mots – Gratuit (Réservation conseillée)

Soprano Storytime : Mercredi 18 et 25 juin – 16h30 à 18h – Bibliothèque Les Violettes – Gratuit

Heure du conte signée : samedi 28 juin – 10h30 – Café des Mots – Gratuit

