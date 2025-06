Le Louvre-Lens explore le gothique, de la cathédrale au roman noir

Pour la première fois, une exposition explore l’histoire du gothique dans toute sa profondeur temporelle. À partir du 24 septembre 2025, et jusqu’au 26 janvier 2026, le Louvre-Lens présente Gothique, un parcours immersif de près de 200 œuvres, allant des chefs-d’œuvre du Moyen Âge aux réinterprétations contemporaines, en passant par le revival du XIXe siècle et la contre-culture goth des XXe et XXIe siècles.

Sous le commissariat d’Annabelle Ténèze, directrice du Louvre-Lens, diverses peintures, sculptures, photographies, installations numériques, et bien sûr œuvres littéraires dialogueront dans une mise en scène qui reprend le plan symbolique d’une cathédrale, avec sa nef et ses bas-côtés. Au fil du parcours, les visiteurs redécouvriront les codes du gothique et en apprendront plus sur leur évolution à travers les âges.

Le livre, autre pilier de l’esthétique gothique

Si l’architecture monumentale des cathédrales est souvent la première image que l’on associe à l’art gothique, l’exposition du Louvre-Lens rappelle que ce courant s’est aussi puissamment exprimé dans les livres. Le parcours suit donc cette idée en s’ouvrant sur une évocation de Notre-Dame de Paris et de sa rose emblématique.

Viennent ensuite des manuscrits enluminés, témoins de la diffusion du gothique dans les sphères savantes et religieuses. Mais Gothique invite aussi à approfondir le versant littéraire du genre, dont les origines remontent au XVIIIe siècle.

Avec Le Château d’Otrante (1764), Horace Walpole pose les bases d’un imaginaire fondé sur le surnaturel, l’enfermement dans des lieux chargés d’Histoire, et l’angoisse. En unissant les motifs du merveilleux médiéval à une sensibilité moderne, il ouvre la voie à une tradition féconde, prolongée par Frankenstein, Dracula et, en France, par Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui redonne au gothique sa puissance symbolique.

Crédits image : Vue nocturne de Notre-Dame sur Paris, Braissaï, 1933 © GrandPalaisRmn / Michèle Bellot

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com