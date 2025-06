L’Éternité, montre en main, de Patrick Tudoret : être souverain

Le dernier livre de Patrick Tudoret, L’Éternité, montre en main (éd. Les Belles Lettres, 2025) l’illustre pleinement, qui, d’un point de vue littéraire, se déploie sous le signe des Mémoires d’outre-tombe et des Choses vues, à la croisée de soi et du monde. Par le biais d’un texte fragmentaire, l’auteur s’attache à penser lucidement, à voir, à comprendre, à conclure au-delà de lui-même, autant que faire se peut.

Theatrum mundi

Il y a d’abord le monde social, sa « pesante comédie ». Le theatrum mundi où chacun joue un rôle plus ou moins conscient, plus ou moins subtil. Paris en est une image comme la cour en forme une pour La Bruyère dans ses Caractères. Il s’oppose, schématiquement, à la province, aux « marges » qu’elle ouvre dans un rythme plus lent, moins artificiel mais aussi moins révélateur d’une part de nous-mêmes. Ce serait dans un va-et-vient entre ces deux espaces que l’essentiel s’appréhenderait.

Sous le fouet de l’ennui, « moteur par défaut de la vie sociale », les sujets que nous sommes souhaitent briller à tout prix, parvenir aux yeux d’autrui, exister. Ce qui passe en général par un mimétisme confondant, un moutonnement de Panurge qu’amplifie le numérique, dans la « hantise à la fois pathétique et humaine de n’être pas au cœur des choses ».

Qui plus est, on désire des chaînes, du vacarme, pour pouvoir s’oublier, loisir premier généralisé – La Boétie est là, bien sûr, et Pascal, « le plus grand sans doute », selon Patrick Tudoret. Car le fond du livre est métaphysique, qui sonde le temps et ce qui nous porte, nous fait vivre.

Au cœur du temps

Le temps humain est complexe, aux temporalités multiples. Deux pôles les cristallisent, évoqués par le titre choisi, oxymorique : le pôle de la vie mondaine et celui de l’éternité, entre lesquels on est déchirés. Comme une basse continue, le livre questionne ces dimensions, en réfléchit l’objectivité et la subjectivité – la part qui échappe, pascalienne ou kierkegaardienne, si l’on veut.

Entre l’absolu de nos rêves et la relativité du temps imparti ici-bas, des figures se dessinent, avant tout littéraires, comme autant de possibles existentiels. Sénèque, Cioran, Schopenhauer dialoguent avec Proust et Baudelaire en vue d’envisager ce que peut l’écriture, et ses charmes, plus ou moins illusoires.

Des accents chateaubriandiens résonnent par là dans une impression de déclin global auquel résiste celui qui fait primer, comme Montaigne, la « profession de vivre ». Car ce qui compte vraiment, c’est de faire partie des « vivants – pour qui il faut tenter de vivre », et non des « morts ». L’existence est matière première, vecteur de tout.

En quête d’un salut ici-bas

Le livre, dès lors, suggère une méditation sur ce qui nous porte et relève du salut. Avec Pascal, des moralistes sont convoqués, La Rochefoucauld, Chamfort, mais encore Freud, pour éprouver le prix des pistes trouvées. Ne perdant jamais de vue le but qu’il s’est fixé : penser lucidement, refusant les facilités, l’auteur n’a de cesse de border ses réflexions par des rappels à l’ordre commun clairvoyants.

En l’occurrence, face au néant, menace ultime, nous disposons de « trois armes de construction massive : l’art, l’amour, le sacré ». À celles-ci, les pages des carnets qui nous sont données ne cessent d’ailleurs de revenir avec ardeur : là gît l’espoir.

Dans tous les cas, il convient d’avoir des croyances, foi hors de soi. Et, en-deçà d’elles, puisque le ciel ne nous aide que si nous le faisons nous-mêmes au préalable, l’orgueil est loi, qui diffère de la vanité : il remplit quand celle-ci nous vide.

Force est de s’accorder une valeur en mesure de répondre à la réalité – une pierre de touche personnelle. De se réserver « une arrière-boutique, toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté », comme l’indique Montaigne, cité dans le texte – la « pensée de derrière », de Pascal, n’est pas loin. Et de ne pas oublier de jouer avec elle, de l’essayer, sous peine de mourir vivant.

Cette vérité profonde, Giono l’a saisie également, mais par les voies du roman. Les Âmes fortes le montrent, Un roi sans divertissement. Pour vivre vraiment, il nous faut être souverains – être notre propre roi et son divertissement.

Par Galien Sarde

