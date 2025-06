GoT, Deadpool, Invincible... Les jeux vidéo, licences des affaires

Marvel's Deadpool VR

Parmi les rares titres VR présentés dans ces conférences, le « Mercenaire à grande bouche » qu'est Deadpool s'est quelque peu imposé lors de la Summer Game Fest. Le personnage créé par Fabian Nicieza et Rob Liefeld, qui a récemment valu un fameux succès à Marvel avec Deadpool & Wolverine, sera au cœur d'un jeu en réalité virtuelle.

Conçu pour les casques Meta Quest 3 et 3S, le titre, centré sur le tir et l'action, sera disponible à l'automne 2025. Il est développé par Twisted Pixel Games et édité par Oculus Studios.

Demon Slayer - The Hinokami Chronicles 2

Attendu pour le 5 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, Demon Slayer —The Hinokami Chronicles 2 est bien entendu inspiré du célèbre manga de Koyoharu Gotōge, qui compte au total 23 tomes.

Plus une mise à jour qu'un nouveau jeu, ce titre s'inscrit dans la foulée de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba —The Hinokami Chronicles, sorti en 2021. Il proposera, à ce titre, de nouveaux personnages jouables, ainsi que des chapitres inédits dans l'histoire racontée grâce au support vidéoludique. L'adaptation est développée par CyberConnect2 et éditée par Sega.

Game of Thrones: War for Westeros

Quelques semaines après la sortie de Game of Thrones : Kingsroad, l'univers fantasy créé par G.R.R. Martin est promis à un bel avenir vidéoludique. Lors du Summer Game Fest a ainsi été diffusé une bande-annonce pour War for Westeros, un titre suggérant des événements alternatifs dans le récit épique...

Pour l'instant, les révélations sont limitées : les images ne sont pas tirées du jeu lui-même, et celui-ci se présente simplement comme un jeu de stratégie en temps réel. Patience, donc : pour le moment, le titre développé et publié par PlaySide Studios est annoncé sur PC, en 2026.

Invincible VS

Déjà adaptés en série d'animation, diffusée par Amazon Prime, les comics Invincible, écrits par Robert Kirkman et dessinés par Cory Walker et Ryan Ottley, seront transposés en un jeu de combat plutôt sanglant.

Prévu pour 2026 sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5, le titre permettra d'affronter Omni-Man, Atom Eve ou Rex Plode dans des combats opposant des équipes de 3 personnages. Il est développé par Quarter Up, filiale de Skybound Games.

Moomintroll: Winter's Warmth

Plutôt inattendue, la licence Moomin fait déjà son retour, après une première incursion sur les écrans en 2024, avec Snufkin: Melody of Moominvalley. Le développeur Hyper Games rempile en effet avec Moomintroll: Winter's Warmth, toujours basé sur les histoires de Tove Jansson.

Cette nouvelle aventure est prévue pour 2026, sur PC et, sans doute, sur consoles.

Scott Pilgrim EX

Des années après un premier beat them all (développé par Ubisoft Montréal et Ubisoft Chengdu), la licence Scott Pilgrim s'offre une nouvelle expérience vidéoludique, dans la lignée de la précédente. Scott Pilgrim EX, prévu pour PC, Xbox, PlayStation et Switch début 2026, garde la même formule.

Bryan Lee O'Malley, créateur des bandes dessinées originales mettant en scène Scott, a participé à l'écriture et au développement de ce nouveau titre, développé par Tribute Games.

The Seven Deadly Sins: Origin

Netmarble, géant sud-coréen des jeux mobiles, s'empare une nouvelle fois du manga Seven Deadly Sins, de Nakaba Suzuki. Après The Seven Deadly Sins: Grand Cross, sorti en 2019, The Seven Deadly Sins: Origin se présente comme un jeu de rôle en monde ouvert.

Les joueurs sont invités à incarner Tristan, le fils de Meliodas, pour sauver le royaume de Britannia. Le titre, prévu pour le courant d'année 2025, est attendu sur PlayStation 5, PC et, bien entendu, sur mobiles.

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE

D'abord romans, puis webtoons, et anime, la série Solo Leveling s'est ensuite, assez logiquement, retrouvée adaptée en jeu vidéo. Solo Leveling: ARISE, développé par Netmarble, est disponible depuis mai 2024. Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE lui emboite le pas en s'invitant sur PC et consoles Xbox.

À cette occasion, le titre devient jouable à quatre en coopération, avec des performances améliorées pour des parties plus confortables. L'histoire et les personnages sont toujours inspirés de l'œuvre de Chugong...

