Un festival de BD s'engage pour la protection d'une tortue

Parrainée par le duo Teresa Radice et Stefano Turconi, cette édition mêle expositions, rencontres avec une quinzaine d’auteurs, ateliers jeunesse et animations pédagogiques, dans une démarche éthique et solidaire.

Créé en 2018, le Festival « Groaaar ! » est né d’un partenariat entre le Parc zoologique et botanique de Mulhouse et la librairie Tribulles Canal BD, avec pour ambition d’éveiller le public aux enjeux de la préservation des espèces menacées à travers le prisme de la bande dessinée. Chaque année, une espèce est mise à l’honneur. Pour cette 7e édition, ce sont les tortues rayonnées de Madagascar qui deviennent les ambassadrices du programme.

Plus de soixante artistes ont été mobilisés pour illustrer cette espèce en danger critique d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dont la population a chuté de 87,5 % en 25 ans. Leurs créations seront présentées dans un catalogue vendu au prix de 20 € (recette reversée à l’association Salamandra Nature) ainsi qu’à travers une exposition dans les allées du parc dès le 14 juin.

Parmi les auteurs présents en dédicace figurent, entre autres, Redec, Irene Marchesini, Carlotta Dicataldo, Sess, ou encore Pierre-François Radice. Le festival sera parrainé par Teresa Radice et Stefano Turconi, duo reconnu pour ses bandes dessinées adultes et jeunesse.

Le tarif d’entrée unique à 10,50 € inclut l’accès au parc, aux animations et aux expositions. Les artistes présents sont rémunérés, les dédicaces sont gratuites, et l’ensemble de l’événement est conçu dans une optique écoresponsable et pédagogique.

Les enfants de plus de 9 ans pourront également participer à un atelier de dessin animé par Stefano Turconi, le dimanche matin, sur inscription préalable auprès de la librairie Tribulles. L'inscription (15 €) sera intégralement reversée à Salamandra Nature.

Animations, jeux, parcours d’aventure, ateliers de reconnaissance d’empreintes et activités de sensibilisation ponctueront ces deux journées, dans une volonté affirmée d’initier les plus jeunes à la cause environnementale tout en valorisant la création graphique.

Plus d'informations et programme complet sur le site du zoo.

Crédits illustration : Festival Groaaar !

