Diviser pour mieux régner ? Warner Bros. réorganise, y compris DC

Quelques années seulement après la création de Warner Bros. Discovery, le supergroupe médiatique américain annonce une nouvelle organisation de ses activités. Afin d'« améliorer le potentiel » de ses entreprises, l'entité se scinde en deux groupes différents, tous deux cotés en bourse.

Le premier, Streaming & Studios, réunira Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO et HBO Max, ainsi que le catalogue de films et de séries Warner. En face, Global Networks se consacrera aux programmes télévisuels, à travers les chaines CNN, TNT Sports (États-Unis) et Discovery, ainsi qu'aux services de diffusion en Europe et en ligne.

David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, deviendra celui de Streaming & Studios, quand Gunnar Wiedenfels, jusqu'à présent directeur administratif et financier de WBD, se chargera de la direction de Global Networks.

« En travaillant à l'avenir sous la forme de deux entreprises distinctes et optimisées, nous donnons à ces marques emblématiques la capacité d'être centrées sur leur cœur d'activité et la flexibilité stratégique dont elles ont besoin pour être les plus compétitives possible dans le paysage médiatique actuel, en pleine évolution », a commenté David Zaslav dans un communiqué.

Selon lui et Wiedenfels, cette scission apportera une entière satisfaction aux actionnaires, qui pourront cibler leurs investissements et obtenir des dividendes plus intéressants. L'opération doit être finalisée d'ici mi-2026.

Changements de stratégie

L'instabilité sied rarement aux actionnaires, et les dernières années de Warner Bros. Discovery n'ont pas été vraiment tranquilles. Dans le but affiché d'éponger les dettes de Warner Bros., estimées à 3 milliards $, David Zaslav, fraîchement nommé président en 2022, avait largement sabré dans les programmes audiovisuels du groupe.

Plusieurs annulations de projets conséquents s'étaient succédé, du film Batgirl à Wonder Woman 3, en passant par une série centrée sur l'asile d'Arkham ou par les plus hypothétiques Batman Beyond ou encore un film d'horreur dérivé de l'univers d'Aquaman. La politique mise en œuvre par le PDG avait provoqué un véritable séisme au sein de DC Studios et à Hollywood.

Plusieurs échecs tonitruants ont suivi, pour Warner Bros. Discovery, dans les salles de cinéma : Shazam 2, Aquaman 2, The Flash ou encore Joker : Folie à deux n'ont pas reçu l'accueil public espéré. Alors qu'il réorganise ses activités, le groupe retient son souffle à l'approche de la sortie du Superman de James Gunn, le 9 juillet prochain, qui doit ouvrir une nouvelle ère audiovisuelle chez DC Studios.

« Nous sommes très heureux de Superman, nous avons presque bouclé Supergirl, un grand plan se déroule autour de DC, sur les dix prochaines années », s'est réjoui Zaslav lors d'une conférence devant les actionnaires, relève Bleeding Cool. Visiblement confiant dans le duo formé par le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran à la tête de DC Studios, le PDG de Streaming & Studios n'a pas évoqué DC Comics lors de l'événement.

Reste à voir si l’entité éditoriale bénéficiera d'un soin particulier, au-delà d'un catalogue de personnages iconiques très précieux pour le groupe Warner Bros.. Ce dernier envisage en effet, sans surprise, de s'appuyer sur des franchises bien connues, qu'il continuera d'exploiter à fond : Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, mais aussi Game of Thrones ont de beaux jours devant eux...

