Sur France Culture, Laure Murat, Philippe Claudel et Lisa Blumen

Les midis de culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

Mardi 10 juin :

Débat critique : Littérature

Correction automatique d’Etgar Keret, traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech (Editions de l'Olivier)

Scènes endormies dans la paume de la main de Yôko Ogawa, traduit du japonais par Sophie Refle (Actes Sud)

Avec Marie Sorbier et Céline du Chéné

Le grand entretien, en écho à la conférence Océan des Nations unies qui se déroulera du 9 au 13 juin à Nice

Stéphane Melchior et Younn Locard, bédéastes, pour leur adaptation du récit autobiographique La Longue Route de Bernard Moitessier qui parait chez Gallimard

Mercredi 11 juin :

Débat critique : Cinéma

Life of Chuck de Mike Flanagan (en salle le 11 juin)

A New Old Play de Jiongjiong Qiu (en salle le 11 juin)

Avec Raphaëlle Pireyre et Thierry Chèze

Le grand entretien :

Philippe Claudel, écrivain, pour son nouveau roman, Wanted (Stock)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 9 juin : Faut-il réécrire les classiques ?

Avec Laure Murat pour Toutes les époques sont dégeulasses (Verdier)

Mardi 10 juin : Bibliothèques de A à Z

Avec Joëlle le Marec, qui a co-dirigé l’ouvrage Un abécédaire sensible des bibliothèques (Eterotopia France), Agathe Baechelen, bibliothécaire à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou (BPI) qui a également participé à l’ouvrage, et Romain Boissié qui a dirigé D’une bibliothèque à l'autre (La manufacture de livres), recueil de témoignage de 40 auteur.ices sur leur rapport aux bibliothèques

Mercredi 11 juin : Bandes dessinées sous emprise numérique

Avec Lisa Blumen pour Sangliers (L’Employé du moi) et Jeanne Kiviger pour Love Machine (Sarbacane)

Jeudi 12 juin : Roman du ticket de caisse, avec Anne-James Chaton

Avec Anne-James Chaton pour Fables (POL)

Vendredi 13 juin : Dans la bibliothèque de David Elbaz

Le feuilleton

Du lundi au vendredi de 21h à 21h30

Le beau divorce de Victoria Kaario

Réalisation : Louise Loubrieu

Musique originale : Julien Noël et Etienne Bonhomme

1975. La France est toujours portée par l’élan des Trente Glorieuses. On s’habille de couleurs vives, les pantalons et combi sont près du corps et taillés dans des matières aussi brillantes que peu écologiques. La loi Veil vient de passer. Mai 68 semble avoir porté quelques fruits mais la société demeure patriarcale. Et si certaines femmes ont pris le train de la révolution en marche, pour beaucoup d’autres, à l’instar de Mado, quelque chose ne colle pas, ne fonctionne pas.

A 26 ans, elle est mariée à Gilles. Ils ont ensemble un petit garçon, Thomas, mais leur histoire d’amour s’étiole. Surtout, Mado ne veut plus se cantonner à son rôle de femme au foyer et Gilles ne lui offre pas le soutien dont elle aurait besoin. C’est décidé, elle va divorcer. Au fil des épisodes, Mado lutte pour acquérir sa liberté de femme. Un chemin au cours duquel sa conscience féministe va s’affirmer.

Avec notamment Louise Orry-Diquero (Mado Soubry) Brice Hillairet (Gilles Soubry) Clara Bretheau (Annette) et Bastien Bouillon (Simon Berger)



Lundi 09/06/2025 Episode 1 : La décision

Mado a pris sa décision : elle veut divorcer. La vie avec son mari Gilles lui pèse, elle a le sentiment d’étouffer. Elle se rend chez une avocate que lui a recommandée son amie Annette, parce qu’elle a entendu parler d’une nouvelle loi instaurant le divorce par consentement mutuel.

Mardi 10/06/2025 Episode 2 : Trouver du travail

Après une énième dispute, Mado a quitté l’appartement familial et n’y revient que pour s’occuper de leur fils Thomas. Il lui faut désormais trouver du travail. Alors quand Simon, un ancien camarade de lycée devenu cinéaste, lui propose de l’aider à écrire son scénario, elle n’hésite pas… !

Mercredi 11/06/2025 Episode 3 : Vive l'année de la femme

Après que Mado a réintégré le foyer pour qu’il ne lui soit pas reproché un « abandon du domicile conjugal », c’est Gilles qui trouve refuge chez Nicole en pleine préparation de la manifestation du 8 mars qui en cette année 1975 est encore plus importante : c’est l’année de la femme !

Jeudi 12/06/2025 Episode 4 : Complications

Alors que le divorce par consentement mutuel semblait s’annoncer sous les meilleurs auspices, un quiproquo vient tout compliquer : Gilles croit que Mado a un amant. Or Mado a surtout des soucis avec Simon qui ne lui a pas versé un centime depuis qu’elle a commencé de travailler à son scénario.

Vendredi 13/06/2025 Episode 5 : Résolutions

C’est le grand jour : celui de la remise du bulletin scolaire de Thomas, celui de l’examen pour le permis de conduire de Mado et… celui du divorce de Mado et Gilles.



Victoria Kaario a été Lauréate de l'appel à projets « Fonds Podcast Originaux France Culture / SACD, 2020.

L'instant poésie

De 21h30 à 21h35

L’Instant poésie de Gaël Faye

Réalisation Volodia Serre

Poèmes lus par Lucien Jean-Baptiste, Gaël Kamilindi, William Nadylam, Marie-Sohna Condé, Mathias Zakhar et Grétel Delattre



Semaine 2

Lundi 09/06/2025

Benjamin Fondane, « Préface en prose », extrait du recueil Le mal des

fantômes, éditions Verdier , lu par Mathias Zakhar

Mardi 10/06/2025

René Depestre, « Espoir », extrait du recueil Rage de vivre : œuvres poétiques complètes, éditions Seghers, lu par Lucien Jean-Baptiste

Mercredi 11/06/2025

Henri Michaux, extraits de Poteaux d’angle, éditions Gallimard, lu par Grétel Delattre

Jeudi 12/06/2025

Ocean Vuong, « Charpentier de la fin du monde », extrait du recueil Le temps est une mère : poèmes, traduction de Marguerite Capelle, éditions Gallimard , lu par Mathias Zakhar et en anglais par William Nadylam

Vendredi 13/06/2025

Evelyne Trouillot, « La Ronde infinie », extrait du recueil Il faut parfois chanter, Editions Bruno Doucey, lu par Marie-Sohna Condé

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 21h35 à 22h00

Pages arrachées à David Goodis

Réalisateur Jacques Taroni

Producteur Patrice Gauthier

Auteur américain de romans noirs, David Goodis, né en 1917 et mort en 1967, laisse une œuvre étrange, à la fois barbare et poétique, qui a inspiré de nombreux cinéastes : Delmer Daves (Les Passagers de la nuit), Jacques Tourneur (Poursuites dans la nuit), François Truffaut (Tirez sur le pianiste), Henri Verneuil (Le Casse), René Clément (La Course du lièvre à travers les champs), Jean-Jacques Beineix (La Lune dans le caniveau), Francis Girod (Descente aux enfers), etc.

Créateur de l'anti-héros, David Goodis peint un univers de déchéance, où le sordide le dispute à la fatalité et où évoluent des personnages pathétiques, beaux et crépusculaires.



Lundi 09/06/2025 Episode 1 : « Tirez sur le pianiste »

« Au loin, la lueur verdâtre d’un réverbère éclairait les toits des voitures en stationnement, formant une sorte de flaque claire sur les pavés, un écran miroitant pour les ombres mouvantes… »

Mardi 10/06/2025 Episode 2 : « La nuit tombe »

« C’était par une de ces soirées étouffantes, gluantes, qui obligent Manhattan à avouer son âge. Il y avait quelque chose d’effrayant, de stagnant, dans l’inertie obstinée de cette moiteur sirupeuse. Travailler était la dernière des choses à faire par une soirée semblable… »

Mercredi 11/06/2025 Episode 3 : « La garce »

« Georges et Julia étaient heureux dans leur petite maison, ils y vivaient tranquilles. Parfois, pris d’un soudain accès d’exaltation, ils partaient passer le week-end au bord de la mer. C’était merveilleux d’être ensemble… »

Jeudi 12/06/2025 Episode 4 : « Obsession »

« Il décida de régler le problème une fois pour toutes. Il se dit qu’il n’y avait qu’une seule façon de le régler. Il aurait bien voulu en trouver une autre, mais il n’y en avait pas. Rien que cette méthode. Une simple et rapide transaction qui mettrait fin aux coucheries… »

Vendredi 13/06/2025 Episode 5 : « Cauchemar »

« Elle changea le disque et s’assit dans un fauteuil mauve, la tête renversée, les yeux au plafond. Allumez-moi une cigarette, dit-elle. D’habitude, il humectait légèrement l’extrémité de ses cigarettes mais il s’arrangea pour que celle-là fût sèche... »

La conversation littéraire, de Mathias Enard

Le samedi de 15h à 15h30

Entretien avec Diego Muzzio, poète, novelliste, à l’occasion de la parution de L’oeil de Goliah (Phébus, 2025) - 1e roman- et le traducteur Antonio Werli à l’occasion de la traduction du premier recueil du poète argentin L’obsession de l’espace de Ricardo Zelarayan (Dilettante)

Samedi Fiction

Le samedi de 21h00 à 22h00

En direct du studio 114 de la maison de la radio et de la musique

Carnet de galère

d’Aiat Fayez, second volet

Réalisation Laurence Courtois

Dans la version radiophonique du vol. 2 de Carnet de galère, à défaut d’avoir trouvé un lieu où vivre serait possible, le traducteur littéraire afghan exilé en Europe tente de se créer un semblant de chez-soi avec des moyens rudimentaires, sans se douter que dans la vie, des forces toujours contraires agissent lorsqu’il s’agit pour un étranger d’habiter une terre. Ce sont ces forces contraires que combat le traducteur littéraire ici, passant de la peur à la rédemption, de l’angoisse à l’espoir, découvrant la chance et commettant des erreurs, tel un homme, fait de tous les hommes, qui les vaut tous, et que vaut n’importe qui.

Fiction - Théâtre et Cie

Le dimanche de 21h à 22h

Le soulier de satin 1/3

Le Soulier de satin

de Paul Claudel

Première et deuxième journée

Par la troupe de la Comédie-Française

Version scénique et mise en scène Éric Ruf

Enregistrée en public Salle Richelieu les 29 et 30 mars 2025

Direction musicale : Vincent Leterme

Réalisation : Louise Loubrieu

Un père jésuite est attaché au mât d’un bâtiment qui sombre dans l’océan Atlantique. Mourant, il adresse une dernière prière à Dieu afin que son frère Don Rodrigue, qui a quitté le noviciat, rejoigne à nouveau les voies du Seigneur, ne serait-ce que par le chemin détourné d’amours éprouvantes. Cette supplique trouve un écho immédiat dans la passion qui lie Rodrigue et Doña Prouhèze, épouse de Don Pélage, terrible juge du roi d’Espagne. Prouhèze et Rodrigue, qui ne se sont rencontrés qu’une fois, ressentiront dès lors l’un pour l’autre, un appel irrésistible…

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com