La BD s’impose à Amiens, entre essor local et fragilité des festivals littéraires

À Amiens, la bande dessinée est en fête. La 29ᵉ édition des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, qui se tient tout au long du mois de juin, illustre la montée en puissance d’un festival devenu incontournable. « La BD est désormais considérée comme un art majeur, au même titre que la sculpture ou le cinéma », se félicite François Annycke.

Amiens couronnée par la BD, un art enfin reconnu

En effet, les Rendez-vous d’Amiens bénéficient d’une visibilité et d’un soutien sans précédent. Des représentants des collectivités et du monde culturel honorent désormais l’inauguration du festival de leur présence, un signe fort qui « montre que les pouvoirs publics prennent la BD au sérieux », souligne le directeur de l’AR2L.

Sur le plan artistique, l’événement attire aussi des figures de premier plan venues du monde entier : l’invité d’honneur 2025 n’est autre que Naoki Urasawa, l’un des grands noms du manga japonais. « Amiens devient un carrefour international du neuvième art », estime François Annycke, en mentionnant la présence d’auteurs étrangers prestigieux ces dernières années.

Cette montée en gamme ne s’est pas faite en un jour : le festival, créé et porté depuis ses débuts par l’association locale On a marché sur la bulle, s’enracine dans le territoire picard depuis près de trente ans. « Il y a un véritable ancrage territorial : le festival travaille avec les écoles, les bibliothèques et les acteurs locaux, ce qui lui donne une dimension à la fois populaire et légitime », raconte François Annycke. Autrement dit, la BD à Amiens n’est plus seulement un divertissement éphémère : elle fait partie de l’identité culturelle de la ville et de la région.

Une filière BD en plein essor, soutenue par la Région

Le succès des Rendez-vous d’Amiens a entraîné dans son sillage toute une économie locale du livre et de l’image. « Amiens se positionne en pôle économique de la BD, à côté d’Angoulême, en capitalisant sur nos atouts régionaux », affirme le directeur de l’AR2L Hauts-de-France.

La concrétisation de cette ambition passe notamment par un projet ambitieux : la Plateforme de l’Image et de la Création (PIC), prévue à Amiens dans les années à venir. Installée dans l’ancien tri postal de la ville, cette future structure de 11.000 m² réunira sous un même toit la bande dessinée, le cinéma d’animation et l’art contemporain – en accueillant notamment l’association On a marché sur la bulle (organisatrice du festival), le Fonds régional d’art contemporain de Picardie et l’école d’animation Waide Somme.

« C’est un projet unique en France, qui va donner une visibilité permanente à la BD et aux arts visuels à Amiens. On voit bien que la région investit sur cette filière », se réjouit François Annycke.

En attendant l’aboutissement de ce chantier, la filière BD s’organise déjà. L’AR2L, que dirige François Annycke, joue un rôle de facilitateur et de trait d’union entre les différents acteurs. Ainsi, des journées professionnelles sont régulièrement organisées à Amiens – notamment en marge du festival – pour permettre aux éditeurs, bibliothécaires, auteurs et organisateurs de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques.

« Ces rencontres thématiques aident à structurer la filière : elles créent du réseau, suscitent des projets en commun et renforcent l’attractivité économique du territoire », explique le coprésident de la FILL.

Par ailleurs, le festival innove en intégrant des préoccupations contemporaines. L’écologie, par exemple, est devenue un volet à part entière de l’organisation. Des initiatives écoresponsables ont été mises en place ces dernières années : réduction des impressions papier, utilisation de matériaux recyclables pour les stands, ou encore gobelets réutilisables sur l’ensemble de la manifestation.

« Il est important que nos événements culturels montrent l’exemple. On ne peut plus concevoir un festival sans penser à son impact environnemental », affirme François Annycke, saluant la volonté des organisateurs d’inscrire le rendez-vous amiénois dans une démarche durable.

Événements littéraires fragilisés : le signal d’alarme

Malgré ces réussites locales, François Annycke adopte un ton plus grave lorsqu’il évoque la situation générale des salons et festivals littéraires. Partout en France, plusieurs manifestations emblématiques connaissent de sérieuses difficultés – voire disparaissent. En 2024, la Fête du Livre de Bron, près de Lyon, a mis fin à son histoire après 39 ans d’existence, tandis qu’en Hauts-de-France l’association Colères du présent a été placée en liquidation judiciaire, marquant la fin de son salon du livre d’expression populaire et de critique sociale à Arras.

Ces deux cas emblématiques ne sont malheureusement pas isolés. « On voit des événements de grande valeur culturelle s’arrêter net, constate François Annycke. C’est préoccupant pour l’avenir de la vie littéraire en région comme au niveau national. »

TRIBUNE – Manifestations littéraires : “Nous sommes peu à peu asphyxiés”

Les causes de cette fragilisation sont multiples. Le retrait ou la baisse de certaines subventions publiques, notamment locales, la difficulté à trouver des partenaires privés, l’augmentation des coûts logistiques et des cachets, ou encore l’épuisement des équipes bénévoles mettent à rude épreuve le modèle économique de ces manifestations. Or, rappelle François Annycke, « les festivals et salons du livre sont des maillons essentiels de la chaîne du livre. Ils permettent la rencontre directe entre les auteurs, les éditeurs, les libraires et le public. Perdre ces rendez-vous, ce serait appauvrir tout l’écosystème culturel ».

Face à l’urgence, les professionnels se mobilisent. En tant que coprésident de la FILL, qui fédère les structures régionales du livre, François Annycke participe à cette mobilisation générale pour éviter une hémorragie d’événements. Dans les Hauts-de-France, l’AR2L a pris l’initiative de réunir les acteurs concernés le 20 juin prochain à Amiens pour dresser un état des lieux des manifestations littéraires.

L’objectif est de collecter des données précises sur les difficultés rencontrées, afin de les documenter et de faire remonter les problèmes aux principaux financeurs : collectivités, services de l’État, partenaires éventuels. « Nous voulons faire comprendre aux décideurs ce qui est en train de se jouer, explique François Annycke. Il en va de la survie de certains événements, et donc de la diversité culturelle sur nos territoires. »

En filigrane, c’est toute la question du modèle de financement de la culture qui est posée. Si la réussite du festival d’Amiens montre ce qu’une volonté politique et un enracinement local peuvent accomplir, le sort des manifestations moins consolidées reste incertain dans un contexte budgétaire tendu. François Annycke veut cependant rester optimiste : « La prise de conscience est là. Partout en France, on se mobilise pour préserver ces lieux d’échanges et de création. J’ai bon espoir que les efforts conjugués des professionnels, des collectivités et du public permettront de pérenniser nos festivals littéraires. »

