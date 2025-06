Étonnants voyageurs Explosion de sens et de fraternité dans la cité malouine

« Nos convictions sont renforcées ! Proposer une réflexion sensible sur notre époque et nous interroger sur le sens et les bouleversements de notre monde est ce qui réunit largement le public d’Étonnants Voyageurs.

Pendant 3 jours, la liberté de créer, de dire, d’écrire le monde a marqué le programme du festival et la fréquentation des rendez-vous – de la rencontre inaugurale avec Paul Lynch, Leïla Slimani, Lauren Groff et Djamila Ribeiro, au cycle Face à l’Histoire avec Philippe Collin, aux propositions autour du livre jeunesse dans le nouveau chapiteau L’Escale – nous réjouit et symbolise la diversification des publics sur laquelle nous souhaitons encore travailler.

Nous continuerons à l’avenir à améliorer l’expérience des festivaliers lors de ses temps de déambulation et d’attente avant de pénétrer dans les salles de rencontres. Pour sa part, le Salon du livre 2025 confirme le nouvel élan qui lui a été donné l’an dernier avec son accès gratuit pour l’ensemble des visiteurs. », Jean-Michel Le Boulanger, Président d’Étonnants Voyageurs.

Les prix remis au festival cette année

> Minh Tran Huy, lauréate du Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs avec Pour ma grand-mère et le pays de la poésie (Flammarion)

> Sylvain Prudhomme, lauréat du Prix Nicolas Bouvier pour Coyote (Éditions de Minuit)

>Mathias Énard, lauréat du Prix Joseph Kessel de la SCAM pour Mélancolie des Confins - Nord (Actes Sud)

> Matt Riordan, lauréat du Prix Gens de Mer – Littoral – Ici Bretagnepour Seul, l'Horizon (Éditions Paulsen)

>Michel Moatti, lauréat du Prix Brittany Ferries pour Darwin, le dernier chapitre (10/18)

> Joël Vernet, lauréat du Grand Prix Robert Ganzo pour l’ensemble de son œuvre

> L’orénoque Prix Spécial Robert Ganzo 2025 est attribué à Seyhmus Dagtekin pour l’ensemble de son oeuvre et notamment À la source, la nuit (Éditions du Castor Astral)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com