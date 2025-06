L’eucharistie selon Chavardès

Certes, remarque Stan, cet « autre » n’est pas « n’importe qui » pour les croyants. Et vient cette réponse, qui à mon sens confère sa substance au très beau livre de Patrick Chavardès, Rue de Gibraltar, publié par Banlieue Est Éditions : « […] ne sommes-nous pas tous des christs ? » Sur le thème de la perte de l’être cher et de chair tant aimée, la littérature foisonne depuis qu’écrire a pris corps pour dire je-t’ai-dans-la-peau. Existait-il encore un chemin de traverse où emmener les lecteurs/trices un brin blasé/e/s, voire cyniques à propos du sempiternel et lamartinien « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé » ?

La réponse est oui. Patrick Chavardès, une fois posé son sujet — la mort de sa femme, Vera, fauchée par le cancer —, crée une voie où résonne sa voix pour nous embarquer dans son absence de bagages, dans sa manière d’échapper au culte du souvenir tout en inventant une autre façon de célébrer, disions-nous, l’eucharistie : le retour de « l’autre » sous forme de vie fondant sous la langue ; la nourriture par le corps de ce qui fut et l’énergie qui en ressuscitera.

Au départ c’est l’errance, ponctuée de rencontres glauques avec ceux qui prétendent « faire dérailler la machine », comme une coïncidence post-mortem avec le militantisme dans un groupe libertaire qui les animait, Vera et lui, dix ans plus tôt. « Leurs yeux brillaient, leurs bouches étaient avides de mots », ils allaient de réunions en manifs, et menaient « quelquefois des actions violentes ».

Mais « ils restaient des héritiers », constate Stan, dont les parents ont vécu Mai-68 et les barricades : de cela aussi il lui faudra faire le deuil, non pas de leurs personnes mais de l’idéalisation dont il les a investies. Au moment du texte, dans sa temporalité première, Vera est morte il y a six mois. Elle « manque terriblement » à Stan, mais surtout — et c’est un autre aspect du rite eucharistique selon Chavardès — il se reproche de ne pas s’être « senti capable de l’aider à mourir pour interrompre ses souffrances ». Vera l’en a pourtant supplié : « Je n’en peux plus. Il faut vraiment que ça s’arrête. […] Fais-le pour moi. » Mais non il ne l’a pas fait. Est-il un « lâche » et « peut-être même un salaud » ?

Le temps que nous y réfléchissions et nous voilà à trottiner derrière lui, en quête de sa « friche silencieuse » peut-être synonyme d’oubli — ou du moins figurant une possibilité de mots qui vont vers l’enfance.

Le parcours initiatique commence et finit dans la rue de Gibraltar et ses cafés de « mauvaise réputation », à Sète, ville « ouverte à tous les vents » où « tout est salé », même les « courants d’air » que sont ses habitants. Au café libertin Le Boudoir, Stan rencontre Lola, qu’il a entrevue dans un rêve et à qui il propose de « [l’]emmener loin d’ici ». Vera l’épouse morte est toujours là. « Peut-être fais-tu semblant d’être morte comme des fois quand tu faisais semblant de dormir… », lui écrit-il avec « l’impression de retourner des mots comme de la terre ».

Alors Stan emmène Lola à Trieste, « ville frontière » où on « s’ennuie moins qu’ailleurs, un peu comme si on allait toujours partir ». Il s’agit d’« inventer une vie nouvelle », ce qui ne signifie pas pour autant « tout oublier », car — Stan le comprend assez vite — toute construction nécessite un contrôle des fondations, un « retour aux sources » qu’il va accomplir dans la ville de son enfance et de ses « premières amours » : Nevers, dans la Nièvre. Tant qu’il ne sera pas passé par cette phase cruciale du réajustement de la mémoire, il ne pourra être pour Lola que le « client ordinaire » d’une prostituée dont il se servira pour tenter d’oublier Vera.

L’écheveau se densifie. Stan accomplit alors à rebours le trajet vers ses différentes existences « toutes inachevées, imparfaites, des brouillons maladroits et téméraires avec beaucoup de ratures… ».

Le voyage qu’il accomplit, je le conseille vraiment à tout le monde, du moins à celles et ceux qui savent ce qu’aimer veut dire et qui ne s’arrêtent pas aux définitions stéréotypées de l’exil. Rue de Gibraltar est une boîte à rêves (« l’organe » du rêve n’est-il pas situé « à côté des poumons » ?) que Patrick Chavardès vient nous proposer élégamment, avec pudeur et poésie.

Il ne tient qu’à nous de l’ouvrir et de voir s’écouler chaque mot de son histoire à l’instar d’une journée où notre vie et la sienne, dans cette eucharistie réinventée, se confondront en une seule question : « Et moi, j’arrive ou je pars ? »

Par Martine Roffinella

